Inter, Mauro Icardi torna in gruppo/ Caso (forse) risolto: in campo contro la Lazio?

Sembra ormai essere giunto agli sgoccioli il calvario di Mauro Icardi. L’attaccante ed ex capitano dell’Inter, sarebbe infatti pronto a rientrare in gruppo dopo il lungo infortunio dell’ultimo periodo. Il centravanti della nazionale argentina non gioca precisamente dal 9 febbraio scorso, la gara casalinga contro il Parma persa per una rete a zero. Pochi giorni dopo, precisamente il 13 febbraio, la notizia della fascia di capitano toltagli per consegnarla a Samir Handanovic, e quindi la mancata presenza a Vienna per la sfida di Europa League nonostante convocazione. Icardi si è poi fermato per un problema al ginocchio sinistro (ma i maligni parlano di semplice espediente), fino ad un lungo tira e molla che sembra ormai vicino alla soluzione. La Serie A sarà ferma il prossimo weekend visti gli impegni delle nazionali nelle partite di qualificazione agli Europei del 2020, e quando il campionato rientrerà, è molto probabile che fra gli uomini agli ordini di Luciano Spalletti vi sia anche Icardi.

INTER, MAURO ICARDI TORNA IN GRUPPO

Un ritorno prezioso quello di Icardi, tenendo conto che i nerazzurri, subito dopo la sosta, ospiteranno a San Siro domenica 31 marzo dalle ore 20:30, la Lazio di Simone Inzaghi, squadra che al momento occupa il sesto posto in classifica, a quota 45 punti, e che punta ad entrare nelle prime quattro, che significa qualificazione alla prossima Champions League. Difficile che Icardi parti subito da titolare contro i biancocelesti, ma non è da escludere un ingresso in corso d’opera soprattutto se le cose dovessero mettersi male per i meneghini. Sullo sfondo rimane la solita questione del rinnovo del contratto, argomento che verrà affrontato con calma e a tempo debito, molto probabilmente quando sarà risolta la corsa al quarto posto. Molti quelli convinti che Icardi alla fine lascerà comunque l’Inter per trasferirsi all’estero, ma attenzione alla Juventus, visto che nelle ultime ore sarebbe tornato di moda il clamoroso scambio con Dybala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA