Kenneth To è morto, tragedia nel nuoto con il decesso dell’atleta di appena 26 anni. Si sarebbe sentito male durante una sessione di allenamento, portato d’urgenza all’ospedale. Era specializzato nello stile libero e nei misti con la notizia che è stata diffusa dall’Istituto dello sport di Hong Kong. Stava frequentando un training camp di tre mesi che si teneva negli Stati Uniti d’America all’Università di Florida. Nel comunicato ufficiale possiamo leggere: “Si è sentito male durante una sessione di allenamento. È stato portato in ospedale, ma non ce l’ha fatta. Kenneth To era un nuotatore eccezionale con sedici record siglati per la nostra rappresentativa. Era estremamente popolare e amato dai suoi compagni di squadra oltre che rispettato dagli avversari. La sua scomparsa è una perdita enorme per il nostro movimento. L’HKSI rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia, ai compagni di allenamento, ai conoscenti e ai preparatori del ragazzo“.

Nuoto, Kenneth To è morto: Malore durante l’allenamento, aveva 26 anni

La morte di Kenneth To, nuotatore di 26 anni, ci porta a raccontare una carriera che lo aveva visto protagonista di grandi imprese. Il ragazzo era riuscito già a vincere quattro medaglie ai Mondiali tra cui un argento nei 100 misti e due bronzi in staffetta in vasca corta a Istanbul nel 2012 oltre a un argento nella staffetta a Barcellona 2013. Inoltre possiamo contare altre otto medaglie nella sua carriera. Vinse un oro e un argento ai Giochi del Commonwealt e un oro, tre argenti e due bronzi ai Giochi Olimpici Giovanili a Singapore nel 2010. Vedremo quale saranno le risposte da parte del pubblico e dei colleghi, Kenneth era già molto rispettato nell’ambiente del nuoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA