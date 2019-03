Probabili formazioni Germania Serbia/ Quote, le mosse di Low e Krstajic (amichevole)

Germania Serbia si gioca questa sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo alla Volkswagen Arena di Wolfsburg per dare vita ad una amichevole davvero interessante, considerato il valore di entrambe le formazioni. Germania Serbia infatti vedrà sfidarsi i tedeschi alla ricerca del riscatto dopo un 2018 orribile e una Serbia che ha grande talento a disposizione e cerca dunque di emergere come già riuscito ai poco amati cugini croati. Il potenziale c’è, dunque può essere interessante adesso esaminare le probabili formazioni di Germania Serbia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Germania Serbia, basato sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Appaiono favoriti i tedeschi, infatti il segno 1 è quotato ad appena 1,45 volte la posta in palio; si sale poi a 4,25 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine chi credesse nella vittoria della Serbia verrebbe ripagato in caso di segno 2 ben 6,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA SERBIA

LE MOSSE DI LOW

Parlando delle probabili formazioni di Germania Serbia, emerge che la Nazionale tedesca è nel bel mezzo di un importante ricambio generazionale sul quale in patria ci sono state molte discussioni. Joachim Low per le partite di marzo ha escluso diversi veterani titolati ma anche stagionati, dando spazio a qualche volto nuovo. Stasera il modulo di partenza potrebbe essere un 3-4-3 sulla carta molto aggressivo, ma nel quale i due esterni di centrocampo sono abili anche nella fase difensiva per garantire copertura in caso di necessità. Ecco dunque Neuer in porta; davanti a lui la retroguardia a tre che potrebbe vedere titolari Sule, Rudiger e Ginter; in mediana un possibile quartetto è costituito da destra a sinistra da Lehrer, Kroos, Kimmich e Schulz; infine il tridente d’attacco, in cui i possibili titolari dovrebbero essere Sané a destra, Werner prima punta e Gnabry esterno sinistro.

LE SCELTE DI KRSTAJIC

Molto interessante anche la formazione della Serbia, dove notiamo molti volti noti in Italia e diversi giocatori che stiamo conoscendo nelle Coppe europee. Ad esempio in difesa due titolari dovrebbero essere Milenkovic della Fiorentina nella coppia centrale e Kolarov – capitano della Nazionale serba – come esterno sinistro. In mediana potrebbe trovare posto il granata Lukic, ma soprattutto è da definire la posizione di Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio potrebbe infatti trovare posto anche sulla linea dei trequartisti entrando in ballottaggio con Gacinovic. Di certo la qualità alla Serbia non manca: basterebbe dire che come esterno sinistro d’attacco avremo Tadic dell’Ajax mentre la prima punta è Jovic dell’Eintracht, due nomi che anche in Italia non hanno più bisogno di presentazioni dopo le loro prestazioni in Champions oppure in Europa League.

IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Sule, Rudiger, Ginter; Lehrer, Kroos, Kimmich, Schulz; Sané, Werner, Gnabry. All. Low.

SERBIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov; Maksimovic, Lukic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Tadic; Jovic. All. Krstajic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA