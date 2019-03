Video/ Trento Galatasaray (3-0): highlights della partita (Volley, Finale Cev Cup)

Grandissima vittoria di Trento nella finale di andata della Coppa Cev contro Galatasaray, tre set a zero contro i turchi dopo una gara dominata. Martedì prossimo, alle ore 18 italiane, andrà in scena la finalissima di ritorno e basterà vincere due set per alzare la coppa. Come si vede nel video di Trento Galatasaray è stata stratosferica la prestazione di Simone Giannelli che si è distinto sia per la regia sia per la quantità di punti messi a referto fra ace e muri. A cominciare A rompere l’equilibrio è il turno al servizio di Simone Giannelli. Candellaro e Codarin giocano alla grande e portano l’Itas avanti 14-8. Kovacevic mette a referto il pallonetto del 18-10. Il primo set termina sul 25-15. Nel secondo set continua lo show di Giannelli tra muri e schiacciate. Intanto Russell, lo schiacciatore americano, mette a terra il 19-14, riuscendo anche a realizzare anche l’ace del 22-15 con il secondo set che termina sul 25-15.

FINALE SCOPPIETTANTE

Il terzo set vede ancora Trento comandare il gioco anche se i turchi sembrano stare di più in partita. L’ace di Vettori fa segnare sul tabellone 10-6 per i padroni di casa, l’Itas mantiene solido il cambio-palla ed efficace la fase break. Il vantaggio dei padroni di casa, su attacco di Kovacevic si va sul 21-15 che permette di gestire nel miglior modo il finale di gara. Trento vince il terzo set sul 25-20 e mette un bel mattone sulla vittoria finale della seconda coppa europea. Intanto Trento sarà impegnato sabato sera contro Monza e poi al ritorno di martedì prossimo ad Istanbul. Galatasaray dovrà cambiare letteralmente atteggiamento per provare a ribaltare la situazione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA