Cristiano Ronaldo squalificato in Champions?/ Oggi la decisione: la Juventus spera

La Uefa deciderà oggi, giovedì 21 marzo, in merito alla possibile squalifica di Cristiano Ronaldo dall’andata dei quarti di finale di Champions League. Ormai la vicenda è nota: al termine di Juventus Atletico Madrid, nella quale ha realizzato una tripletta qualificando i bianconeri, CR7 ha mimato in brutto gesto in direzione delle tribune, rivolgendosi ai tifosi dell’Atletico Madrid (soprattutto) ma anche ai suoi. Una mimica evidente, nelle intenzioni e nella “citazione”: tre settimane prima infatti Diego Simeone aveva festeggiato il gol dell’Atletico con identica postura. Allora il Cholo – che aveva subito chiesto scusa – se l’era cavata con una multa di 20 mila euro: la UEFA aveva stabilito che non si trattasse di una condotta provocatoria o violenta. Su queste basi poggia la speranza della Juventus: ovvero che l’attaccante portoghese sia multato ma regolarmente in campo il prossimo 10 aprile, quando la Juventus farà visita alla Johan Cruijff Arena per affrontare l’Ajax e provare a proseguire la sua corsa in Champions League (cosa che evidentemente saprà solo settimana prossima). In caso di squalifica invece Ronaldo dovrebbe saltare la seconda partita di questo torneo: all’esordio con la maglia bianconera era stato espulso, a Valencia, in maniera piuttosto incredibile per una leggera tirata ai capelli di Jheison Murillo.

CRISTIANO RONALDO SQUALIFICATO? GLI SCENARI

Se Cristiano Ronaldo sarà squalificato in Champions League, questo avverrà in virtù dell’articolo 15 del regolamento disciplinare della UEFA: in questo caso si parla di comportamento antisportivo e, qualora il portoghese dovesse essere trovato colpevole, la sospensione per un turno sarebbe automatica. Nel suo fascicolo però la federazione europea non ha citato questo articolo, bensì il numero 11 che regola la condotta impropria: quello che ha portato alla multa di Diego Simeone e non solo, perchè c’è un altro precedente piuttosto esplicito. Al Mondiale di Russia Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka, volendo onorare le loro origini kosovare, avevano esultato – dopo i gol realizzati nella rimonta contro la Serbia – mimando l’Aquila della Grande Albania, in aperta provocazione ai tifosi avversari. Allora la UEFA aveva deciso per una sanzione pecuniaria, senza alcun tipo di squalifica; ad ogni modo la Juventus ha gi annunciato che, qualora dovesse arrivare la sospensione, presenterà immediatamente il ricorso per avere Cristiano Ronaldo a disposizione per la partita contro l’Ajax. Prima di pranzo dovremmo sapere tutto: staremo a vedere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA