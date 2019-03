Diretta Italia Austria U21/ Streaming video Rai: altra amichevole per Gigi Di Biagio

Italia Austria U21, in programma alle ore 18:30 di giovedì 21 marzo presso il Nereo Rocco di Trieste, è un’amichevole internazionale che gli Azzurrini giocano in preparazione agli Europei della prossima estate. Come ormai sappiamo, la nazionale di Gigi Di Biagio non ha dovuto disputare le qualificazioni in quanto nazione ospitante della prossima manifestazione; chiaramente però ha sfruttato le varie finestre dedicate agli impegni Uefa e FIFA per giocare alcune amichevoli in avvicinamento al grande appuntamento, sondando il terreno e provando a costruire un gruppo che avrà come obiettivo la vittoria del titolo. La nostra avversaria di oggi è uscita vincente dal playoff (doppio 1-0 alla Grecia) e dunque parteciperà agli Europei: sarà inserita nel girone con Germania, Danimarca e Serbia mentre l’Italia avrà come avversarie nella prima fase Belgio, Polonia e Spagna. Staremo a vedere quello che succederà, intanto per Di Biagio il risultato è sì importante ma lo è ancora di più valutare la coesione della rosa e individuare gli ultimi tasselli per completare in seguito l’elenco dei convocati; ora senza indugiare oltre andiamo a vedere, aspettando la diretta di Italia Austria U21, in che modo i due CT potrebbero schierare le loro nazionali sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni dell’amichevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Austria U21 sarà trasmessa come di consueto dalla televisione di stato: per seguire questa amichevole dovrete andare su Rai Due – disponibile anche in alta definizione – e naturalmente potrete avvalervi, senza costi aggiuntivi, del servizio di diretta streaming video che viene garantito dal sito www.raiplay.it, che dovrete visitare con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per poi selezionare il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA AUSTRIA U21

Naturalmente anche per Italia Austria U21 Gigi Di Biagio insiste con i soliti noti: il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3 con Audero che si gioca il posto con Meret, poi una linea difensiva nella quale Bastoni e Romagna sono i centrali mentre sulle corsie laterali agiranno Calabria e Giuseppe Pezzella. A centrocampo sicuri del posto Mandragora e Locatelli, poi attenzione a Tonali che potrebbe avere la maglia da regista e anche a Cassata e Valzania che invece potrebbero agire come mezzali spostando qualcun altro dei sopra indicati nel ruolo di perno centrale; Cutrone resta il centravanti di riferimento per questo progetto, mentre ai suoi lati Orsolini e Parigini dovrebbero avere la meglio. Staremo a vedere se la formazione tipo sarà questa o se invece il nostro Commissario Tecnico deciderà di dare spazio a qualcun altro; trattandosi di un’amichevole nel secondo tempo dovremmo vedere una sorta di rivoluzione nella squadra azzurra che affronta l’Austria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA