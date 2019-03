Probabili formazioni/ Inghilterra Repubblica Ceca: diretta tv, ci sono Schick e Kane

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Inghilterra Repubblica Ceca: a Wembley, con calcio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 22 marzo, le due nazionali aprono ufficialmente il loro percorso nelle qualificazioni agli Europei 2020. Inserite nel gruppo A, dove sono presenti anche Bulgaria, Kosovo e Montenegro, si affrontano in quella che dovrebbe essere la sfida per definire la prima posizione del gruppo, in un contesto nel quale i tre leoni partono nettamente favoriti e i cechi invece sanno di avere ottime possibilità per blindare la seconda posizione che significherebbe qualificazione diretta. Dipenderà anche e soprattutto dalla crescita del Montenegro, ma intanto noi concentriamo la nostra attenzione su quello che potrebbe succedere a Wembley e, in maniera più dettagliata, analizziamo le potenziali scelte dei due Commissari Tecnici nelle probabili formazioni di Inghilterra Repubblica Ceca.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Inghilterra Repubblica Ceca, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma riferendovi al sito ufficiale www.uefa.com e ai relativi account, presenti sui social network, potrete avere accesso alle informazioni utili sulla sfida di Wembley valida per le qualificazioni agli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA REPUBBLICA CECA

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Per Gareth Southgate Inghilterra Repubblica Ceca dovrebbe essere affrontata con la stessa formazione di sempre: resta da definire il modulo ma sostanzialmente la nazionale dei tre leoni è fatta e ricalcherà in larga misura quella che un anno fa ha raggiunto il quarto posto ai Mondiali. In porta va ovviamente Pickford; in difesa si potrebbe vedere una linea a quattro con Alexander-Arnold e Trippier in ballottaggio per la maglia di terzino destro, Danny Rose a sinistra e in mezzo Stones a fare coppia con Maguire, anche se sono salite le quotazioni di Tarkowski. In mediana è stato convocato Eric Dier che dovrebbe fungere ancora da perno di riferimento: ai suoi lati probabilmente Barkley e Dele Alli perché le condizioni di Henderson sono ancora da valutare. Davanti c’è l’imbarazzo della scelta: tecnicamente potrebbe essere un modulo ad una sola punta con Alli avanzato, l’inserimento di un centrocampista in più e magari due esterni rapidi come Sancho e Sterling, con Rashford che si gioca il posto. Harry Kane invece sarà il centravanti.

I DUBBI DI SILHAVY

Jaroslav Silhavy ha convocato il solo Schick come attaccante per Inghilterra Repubblica Ceca: chiara allora l’idea di giocare sostanzialmente con un 4-1-4-1 con due esterni come Vydra e Jankto che non affonderanno troppo e supporteranno l’azione di Pavelka e capitan Dockal, che dovrebbero essere gli elementi scelti per agire da trequartisti ma sempre con l’idea di rendere più folta la zona mediana del campo, e aumentare la densità e il pressing. Il giocatore che si posiziona davanti alla difesa come ideale schermo e regista dovrebbe essere Soucek; nel reparto arretrato invece vedremo Kaderabek e Novak ad agire sugli esterni come terzini, mentre in mezzo saranno Kalas e Celutska a proteggere il portiere. Vaclik, che si è preso anche la maglia da titolare nel Siviglia, è il netto favorito sulla concorrenza che ancora una volta è rappresentata da Koubek e Pavlenka, le cose non dovrebbero cambiare ma vedremo se eventualmente Silhavy rimetterà in discussione il ruolo di estremo difensore nelle prossime partite.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, D. Rose; Henderson, E. Dier; Sterling, Dele Alli, Rashford; Kane

Allenatore: Gareth Southgate

REPUBBLICA CECA (4-1-4-1): Vaclik; Kaderabek, Kalas, Celustka, Novak; Soucek; Vydra, Pavelka, Dockal, Jankto; Schick

Allenatore: Jaroslav Silhavy



© RIPRODUZIONE RISERVATA