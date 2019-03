Probabili formazioni Italia Austria U21/ Quote, le scelte di Di Biagio (amichevole)

Italia Austria Under 21 si gioca alle ore 18.30, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Nereo Rocco di Trieste per una amichevole di preparazione agli Europei Under 21. Si tratta dunque di un test interessante per entrambe le formazioni: Italia Austria U21 metterà di fronte due Nazionali che a giugno prenderanno parte alla fase finali, l’Italia con particolari ambizioni dal momento che organizzeremo noi questa edizione degli Europei, tra l’altro con alcune partite ospitate anche nella stessa Trieste, dove l’Austria giocherà nella prima fase contro la Serbia. In attesa del fischio d’inizio, vediamo dunque adesso quali sono le probabili formazioni di Italia Austria Under 21.

Diamo adesso uno sguardo alle quote Eurobet per il pronostico su Italia Austria Under 21. Sono sicuramente favoriti gli azzurrini, tanto che il segno 1 è quotato a 1,72, mentre si sale a quota 3,60 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 4,50 volte la posta in palio con il segno 2 che indicherebbe naturalmente una vittoria esterna da parte dell’Austria.

Parlando delle probabili formazioni di Italia Austria Under 21, ecco che Gigi Di Biagio deve fare i conti con alcune assenze, compresi i convocati in Nazionale maggiore, ad esempio Zaniolo e Kean ma pure Donnarumma, che sarebbe ancora in età da Under 21. Buone notizie a centrocampo, dove recupera Tonali, stellina del Brescia, che dovrebbe affiancare Locatelli e Mandragora in una mediana a tre che ha in Murgia la prima alternativa ai possibili titolari. In attacco non dovrebbero esserci dubbi su Cutrone prima punta, affiancato dalle ali che saranno Orsolini a destra e Parigini a sinistra. In porta giocherà Meret, d0’altronde titolare nel Napoli, davanti a lui non dovrebbero esserci dubbi sulla coppia centrale Romagna-Bastoni mentre c’è un doppio ballottaggio per quanto riguarda i terzini, Calabria o Adjapong a destra, Dimarco oppure Pezzella a sinistra.

Per quanto riguarda invece l’Austria, ecco che mister Werner Gregoritsch dovrebbe riproporre la medesima formazione schierata contro la Grecia nei play-off di novembre che hanno permesso ai giovani austriaci di qualificarsi per gli Europei 2019. Disegniamo dunque l’Austria Under 21 secondo il modulo 4-2-3-1: Posch e Wober saranno i centrali di difesa davanti al portiere Schlager, mentre Ullmann a destra e Ingolitsch a sinistra dovrebbero essere i terzini. Lienhart e Ljubic formeranno invece la coppia di mediani nel cuore del centrocampo, ecco poi il trio formato da Laimer, Wolf e Baumgartner che agirà sulla linea della trequarti alle spalle di Grbic, certamente il candidato più accreditato per ricoprire il ruolo di prima punta.

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabria, Romagna, Bastoni, Dimarco; Locatelli, Mandragora, Tonali; Orsolini, Cutrone, Parigini. All. Di Biagio.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager; Ullmann, Posch, Wober, Ingolitsch; Lienhart, Ljubic; C. Baumgartner, Wolf, Laimer; Grbic. All. Gregoritsch.



