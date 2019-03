Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live della 1^ giornata (21 marzo)

Giovedì 21 marzo si apre la prima giornata dedicata ai risultati delle qualificazioni agli Europei 2020: alle ore 16:00 con Kazakhstan-Scozia si apre una sorta di nuova era per la Uefa, che ha rivoluzionato la formula di questa manifestazione che vede il Portogallo come campione in carica, e che avrà 55 nazionali impegnate nella corsa ad una fase finale che sarà itinerante. Prima di presentare le novità volute dalla federazione, andiamo subito a presentare il calendario delle dieci partite che vivremo oggi: della prima abbiamo detto, alle ore 18:00 ci sarà un altro anticipo con Cipro-San Marino mentre alle ore 20:45 il resto del programma si completerà con Irlanda del Nord-Estonia, Olanda-Bielorussia, Slovacchia-Ungheria, Croazia-Azerbaijan, Israele-Slovenia, Macedonia-Lettonia, Austria-Polonia e Belgio-Russia. Siamo solo all’inizio di una fase dei risultati delle qualificazioni agli Europei 2020: si chiuderà a novembre di quest’anno e dunque avremo un calendario ridotto, perché alla fine del prossimo marzo ci sarà un’altra tornata di partite che coinvolgerà squadre già definite.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: LA RIVOLUZIONE

Nel presentare i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 è inevitabile affrontare il tema di quello che la Uefa ha sancito: la Nations League, che si è disputata lo scorso anno e si concluderà il prossimo giugno, ha di fatto rappresentato una prima fase di questo impegno. Le 16 nazionali che hanno vinto il rispettivo girone (quattro per lega) hanno conquistato il diritto a giocare comunque vada i playoff, quelli appunto del prossimo marzo: tuttavia disputeranno regolarmente le qualificazioni, e se dovessero ottenere il pass per la fase finale (riservato alle prime due di ciascun girone) lasceranno libero il posto a chi si trova alle loro spalle nella classifica di Nations League, e via discorrendo. La formula è piuttosto semplice, ma anche complessa: di fatto tutte correranno per qualificarsi direttamente e questo sarà valido soprattutto per alcune big (per esempio la Spagna, che ha mancato la Final Four di Nations League) ma ce ne saranno altre che, qualificate ai playoff e sicuramente inferiori alle avversarie di questi gironi di qualificazione, potrebbero prendere sotto gamba l’impegno essendo comunque certe di avere un posto a marzo. Forse sarebbe stato meglio prevedere altro, o magari far saltare le qualificazioni alle vincenti della Nations League; sia come sia adesso è arrivato il momento di giocare, dunque vedremo quello che succederà in campo.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: PRIMA GIORNATA

Ore 16:00 Kazakhstan-Scozia

Ore 18:00 Cipro-San Marino

Ore 20:45 Irlanda del Nord-Estonia

Ore 20:45 Olanda-Bielorussia

Ore 20:45 Slovacchia-Ungheria

Ore 20:45 Croazia-Azerbaijan

Ore 20:45 Israele-Slovenia

Ore 20:45 Macedonia-Lettonia

Ore 20:45 Austria-Polonia

Ore 20:45 Belgio-Russia



