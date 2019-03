Stefano Tacconi operato… da Zenga/ Ernia al disco per l’ex portiere della Juventus

Stefano Tacconi si è sottoposto a un intervento chirurgico di ernia al disco: la notizia attira la curiosità anche per un dettaglio davvero particolare, cioè il medico che ha effettuato l’intervento è il dottor Zenga, omonimo di Walter, grande rivale di Tacconi sia nei club sia in Nazionale. Stefano Tacconi operato da Zenga sembra una battuta, invece è una simpatica coincidenza. Innanzitutto, i fatti: l’ex portiere della Juventus, grande protagonista in maglia bianconera negli anni Ottanta e primi anni Novanta, è infatti ricoverato presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di ernia del disco. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata effettuata dal dottor Zenga, che naturalmente è un omonimo di Walter, con cui Tacconi duellava ai tempi di Juventus per uno e Inter per l’altro, ma anche in Nazionale, dove in genere Zenga era il titolare e Tacconi la riserva che cercava di soffiargli la maglia numero 1 degli azzurri.

TACCONI E IL DOTTOR ZENGA

Il dottor Francesco Zenga, se appassionato di calcio, avrà certamente notato per primo questa curiosità che di certo non è sfuggita a Tacconi, il quale ci ha scherzato sopra sui social. L’ex portiere ha voluto tranquillizzare tutti postando su Instagram una foto che lo ritrae sorridente e con il pollice all’insù: “Intervento riuscito”, ha scritto l’ex bianconero (come potete vedere qui sotto), che ha poi scherzato anche con un altro post: “Poi torno a giocare”, le sue parole. Anche il figlio di Tacconi, Andrea, dopo aver incoraggiato il padre ha scherzato sui social: “E anche questa partita è stata vinta – il suo commento -, l’unica pecca è il nome del chirurgo, dottor Francesco Zenga”.

