Diretta Genoa Berekum Chelsea/ Streaming video: grifoni per i quarti (Viareggio cup)

Genoa Berekum Chelsea, in diretta dall’Intels Training center Federghini di La Spezia, è la partita in programma oggi venerdi 22 marzo: fischio d’inizio messo in calendario per le ore 16,30 per l’ultimo quarto di finale del Torneo di Viareggio. La Viareggio cup è arrivata quindi alle sue fasi più calde e oggi i grifoncini proveranno a buttar fuori una delle ultime squadre straniere nel tabellone. La squadra africana però ha dimostrato di avere tutte le carte in mano per trovare anche la finalissima, benché pochi giorni fa sia dovuta ricorrere ai calci di rigore per ottenere la qualificazione ai danni dei brasiliani del Athletico Paranaense. A questo punto della competizione però tutto potrebbe davvero accadere: ricordiamo però che siamo nella fase ad eliminazione diretta e in caso di parità al triplice fischio finale non vi saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente alla roulette dei calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GENOA BEREKUM CHELSEA

Genoa Berekum Chelsea in diretta tv sarà visibile su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando disponibile in chiaro per tutti. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà accessibile a tutti tramite Rai Play: ricordiamo infatti che la Rai seguirà un gran numero di partite del Torneo di Viareggio 2019, trasmettendo due incontri al giorno, naturalmente sino alla finale in programma mercoledì 27 marzo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CHELSEA BEREKUM

Per le probabili formazioni della diretta tra Genoa e Chelsea Berekum è assai probabile che lo stesso Sabatini non voglia sconvolger troppo le carte rispetto all’11 che già si era battuto con valore contro l’Empoli agli ottavi di finale. Ecco quindi che i grifoncini saranno in campo con il 4-3-3 di partenza: qui vedremo tra i pali quindi Raccichini, mentre in avanti in difesa troveremo poi Zanoli e Nijie al centro, e toccherà al duo Tiago Goncalves-Piccardo agire i lati della difesa. Per la mediana spazio dal primo minuto per Cella al centro, con Masini e Karic a completamento. Anche in attacco poi il tecnico dei rossoblu ha pochi dubbi e consegnerà le maglie da titolari a Szabo, Bianchi e Celonise, benchè rimangano a disposizione Diakhate e Ventola. Dovrebbe poi essere il 4-3-3 anche il modulo di partenza del Berekum Chelsea, dove Armah si affiderà a Asamoh per difendere lo specchio. In difesa si giocano poi le maglie da titolari al centro Mohammed e Adjej, con Abaido e Asamoah dal primo minuto sull’esterno del reparto difensivo. In cabina di regia poi questo pomeriggio vedremo Twene e toccherà a Ushau e Pimpong agire ai lati. Per l’attacco i titolari sono già scelti: ecco Ashley, Kwarema e Attouquaye in campo dal primo minuto.



