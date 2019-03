Diretta Inter Club Brugge/ Streaming video Rai: Viareggio Cup 2019, quarti

Inter Club Brugge, in diretta dall’Intels training center Ferdeghini di La Spezia, campo di riferimento in questa edizione del Torneo di Viareggio per quasi tutte le partite trasmesse in diretta televisiva, sarà un quarto di finale della Viareggio Cup 2019 in programma per le ore 14.00 di oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo. Inter Club Brugge metterà di fronte i nerazzurri detentori del titolo del Torneo di Viareggio, che dopo avere superato la prima fase dal girone 1 hanno vinto per 2-0 negli ottavi contro la Rappresentativa Serie D, e la compagine belga che invece ha prima superato il girone 3 e poi battuto il Milan ai calci di rigore negli ottavi, impedendo la disputa di un affascinante derby di Milano. Siamo naturalmente ormai nella fase ad eliminazione diretta, per Inter Club Brugge ricordiamo che in caso di parità al triplice fischio finale non sono previsti i tempi supplementari, bensì si procederà immediatamente con i calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INTER CLUB BRUGGE

Inter Club Brugge in diretta tv sarà visibile su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando disponibile in chiaro per tutti. Di conseguenza anche la diretta streaming video sarà accessibile a tutti tramite Rai Play: ricordiamo infatti che la Rai seguirà un gran numero di partite del Torneo di Viareggio 2019, trasmettendo due incontri al giorno, naturalmente sino alla finale in programma mercoledì 27 marzo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI INTER CLUB BRUGGE PRIMAVERA

Proviamo adesso a delineare le probabili formazioni verso Inter Club Brugge per i quarti di finale del Torneo di Viareggio 2019. Mister Armando Madonna potrebbe schierare i nerazzurri con Pozzer in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Van Den Eynden, Nolan e Rizzo; ecco poi Grassini esterno destro e poi ancora in mediana per l’Inter Attys, Schirò, Burgio ed infine Colombini come esterno sinistro; Mulattieri e Vergani dovrebbero essere invece i due titolari nella coppia d’attacco nerazzurra. Potrebbe essere il 3-5-2 il modulo di riferimento anche per il Club Brugge allenato da Rik De Mil. Per i belgi proviamo dunque a ipotizzare Lammens in porta, protetto da una retroguardia a tre formata da Voet, Van Der Bremt e Fuakala; nella folta mediana a cinque potremmo vedere da destra a sinistra De Wolf, Van Den Keybus, De Ketelaere, Vanacker e De Cuyper, infine Baeten ed Appiah a formare il tandem d’attacco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA