Diretta Miami Open 2019/ Hurkacz Thiem streaming video e tv, orario (tennis)

Il programma del Miami Open 2019 prosegue nella giornata di venerdì 22 marzo, con le sfide che riguardano il secondo turno Atp e Wta: dobbiamo dire che già nella giornata di mercoledì, cioè quella in cui veniva inaugurato il primo turno dei tabelloni principali, la pioggia ha contribuito a sospendere e rallentare le varie partite, con la conseguenza che il calendario ne è risultato per certi versi stravolto. E’ dunque possibile che al momento in cui scriviamo le partite cui assisteremo oggi non siano esattamente quelle previste; qualche big sarà comunque in campo e dovrebbe trattarsi di quelli che fanno parte soprattutto della parte alta del tabellone maschile – dunque ad esempio Novak Djokovic, il numero 1 al mondo e naturalmente del seeding – e qualche giocatrice della parte alta nel main draw femminile, con possibili incursioni nella metà alta. Quello che interessa è che oggi potrebbe finalmente arrivare l’esordio di Camila Giorgi che, in quanto testa di serie numero 29, ha saltato il primo turno godendo del bye; tuttavia lo scopriremo quando verrà ufficializzato il programma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sky Sport Arena (canale 204) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: LE SFIDE DEL GIORNO

Nella diretta del Miami Open 2019 per venerdì dunque potremmo trovare in campo Novak Djokovic: il serbo al momento detiene insieme ad Andre Agassi il record per titoli vinti a Key Biscaine – fanno sei – e con il successo quest’anno diventerebbe il primo di sempre a festeggiare nella nuova location dell’Hard Rock Stadium oltre ovviamente ad essere il più titolato in assoluto. Djokovic però deve cancellare la delusione vissuta a Indian Wells, quando è stato eliminato al terzo turno da Philipp Kohlschreiber; una battuta d’arresto che ci può stare considerati i mesi in cui Nole ha recuperato terreno fino a riprendersi la prima posizione nel ranking Atp, è tornato a vincere gli Slam – Wimbledon, Us Open e Australian Open – e ha messo insieme il Golden Master, con il trionfo di Cincinnati che gli ha permesso di avere almeno un titolo per ciascuno dei nove Master 1000. In ambito femminile invece dovrebbe essere il turno di Simona Halep: anche la rumena ha frenato presto a Indian Wells e va a caccia di quello che sarebbe il suo quarto Premier Mandatory ma il primo vinto al Miami Open, dove non è mai riuscita a raggiungere la finale. Vedremo, o dovremmo vedere, anche Garbine Muguruza che mercoledì ha ricevuto la visita del connazionale Carles Puyol: per la spagnola fino ad oggi un solo titolo di questa categoria – Pechino 2015 – ma già due Slam nella sua bacheca, con il prestigioso Wimbledon a fare da protagonista ma anche un trofeo Wta che le manca da quasi un anno.



