Diretta Milan Chiasso/ Streaming video e tv: amichevole a Milanello

Milan Chiasso, in diretta dal centro sportivo rossonero di Milanello in quel di Carnago (Varese), è la partita amichevole fissata per le ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo 2019, in occasione della pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali. Dopo un lungo periodo positivo, il Milan ha perso il derby domenica sera e c’è stato pure il pessimo episodio della rissa fra Kessie e Biglia a rovinare la serata a Gennaro Gattuso. La pausa sarà un vantaggio per ricaricarsi oppure sarebbe stato meglio tornare subito in campo alla ricerca del riscatto? Domanda destinata a rimanere senza risposta, il calendario è questo e di conseguenza bisogna lavorare, sia pure a ranghi ridotti in questi giorni, per poi vivere due mesi molto intensi nella volata per un posto nella prossima Champions League. Test morbido, contro il Chiasso che è penultimo nella Serie B svizzera, ma servirà naturalmente soprattutto per conservare il ritmo partita e magari per fare qualche esperimento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MILAN CHIASSO

Milan Chiasso, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video. La partita amichevole infatti non risulta in programmazione neppure su Milan Tv, anche se naturalmente il canale tematico rossonero (numero 230 della piattaforma satellitare Sky) potrebbe comunque seguire l’amichevole dei ragazzi di Gennaro Gattuso.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHIASSO

Le probabili formazioni di Milan Chiasso naturalmente sono condizionate dal gran numero di assenze in questi giorni a Milanello. Gennaro Gattuso metterà minuti nelle gambe di tutti i giocatori che sono rimasti a sua disposizione, sicuramente anche con qualche integrazione dalla primavera pur tenendo conto che pure le varie Nazionali Under giocano in questi giorni – oltre a Calabria e Cutrone in Under 21, citiamo ad esempio Plizzari con l’Under 20, Bellanova con l’U19 e Daniel Maldini per la prima volta nella U18. Abbiamo poi Donnarumma e Romagnoli con l’Italia, Piatek con la Polonia, Calhanoglu chiamato dalla Turchia e Rodriguez dalla Svizzera. In campo anche le Nazionali non europee, ecco dunque che Paquetà è stato chiamato dal Brasile, Kesise convocato dalla Costa d’Avorio e Laxalt dall’Uruguay. Tra chi è rimasto a Milanello, citazione d’obbligo per Suso: sarà lui l’uomo copertina oggi pomeriggio?



