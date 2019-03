Diretta Portogallo Ucraina/ Streaming video e tv: Fernando Santos ritrova CR7

Portogallo Ucraina si gioca per la prima giornata nelle qualificazioni agli Europei 2020: siamo al Da Luz di Lisbona e il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 di venerdì 22 marzo. Inizia da qui il percorso dei lusitani verso la difesa del titolo conquistato tre anni fa, anche se virtualmente la Final Four conquistata in Nations League – e che si disputerà a giugno – rappresentava già una prima parte del cammino; possiamo dire subito che il girone B nel quale le due nazionali sono inserite comprende anche Lussemburgo, Lituania e Serbia ed è a cinque squadre proprio per accorciare il calendario e permettere al Portogallo di giocare la Final Four. Portogallo che è chiaramente favorito per la qualificazione alla fase finale degli Europei, ma l’Ucraina se la gioca ampiamente: il pass è riservato alle prime due nazionali di ciascun girone e dunque è evidente che la corsa coinvolgerà anche la Serbia. Da questo punto di vista le nazionali che si affrontano questa sera non sono state particolarmente fortunate nel sorteggio, e questa sfida di Lisbona è già parecchio importante: andiamo a vedere in che modo i due CT intendono affrontarla, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni mentre aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Portogallo Ucraina.

La diretta tv di Portogallo Ucraina è disponibile su Italia 1: sarà dunque sulle reti Mediaset che si potrà seguire la partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, e in mancanza di un televisore sarà disponibile l’alternativa della diretta streaming video armandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito mediasetplay.mediaset.it, dove selezionare il canale di riferimento.

Grande notizia per Fernando Santos, che per Portogallo Ucraina ritrova Cristiano Ronaldo dopo quasi un anno: chiaramente il miglior marcatore nella storia della nazionale lusitana si posiziona in attacco, e dovrebbe partire largo nel tridente con André Silva che si prende il ruolo di prima punta. Bernardo Silva a destra, poi un centrocampo nel quale William Carvalho e Joao Moutinho potrebbero essere supportati da Ruben Neves che si gioca la maglia con Joao Mario e Bruno Fernandes; in difesa si punta ancora su Pepe che affianca Ruben Dias, sugli esterni Joao Cancelo (o Nélson Semedo) e uno tra Mario Rui e Raphael Guerreiro – che può giocare anche da mezzala – con Rui Patricio tra i pali. Modulo speculare per l’Ucraina di Andriy Shevchenko: in porta Lunin o Pyatov, con Plastun e Mykolenko davanti a loro e due terzini che saranno Karavalev e Mavtiienko. A centrocampo la regia di Makarenko con Zinchenko (che può fare anche il terzino sinistro) e Shaparenko che proveranno ad aumentare una pericolosità offensiva che dipenderà in larga parte dai due laterali, vale a dire Yarmolenko (favorito su Tsyhankov) e Konoplyanka che affiancheranno la prima punta, ovvero Kovalenko che dovrebbe partire in vantaggio rispetto a un Kravets che prova comunque a giocarsela.ù

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Portogallo Ucraina, e indica nei padroni di casa la chiara favorita: il segno 1 da giocare per la vittoria interna vale infatti 1,40 volte la somma puntata contro il valore di 8,00 che è stato posto sull’eventualità del segno 2, quello su cui scommettere per il successo esterno. L’ipotesi del pareggio è regolata dal segno X, e in questo caso andreste a guadagnare un valore pari a 4,25 volte la cifra messa sul piatto.



