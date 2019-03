Probabili formazioni Inghilterra Repubblica Ceca/ Quote, Schick dal primo minuto

Si giocherà questa sera alle ore 20,45 a Wembley la sfida tra Inghilterra e Repubblica ceca, atteso incontro della prima giornata del girone A per le qualificazioni agli Europei 2020, ed è quindi arrivato il momento di curiosare pure nelle probabili formazioni stilate dai due allenatori. Lo scontro diretto infatti non è da sottovalutare e se la squadra della Tre leoni pare la favorita da pronostico, conosciamo bene il valore dello spogliatoio del ct Silhavy. I nomi chiamati a presenziare a questi impegni sono di primo livello: il ct ceco dovrà però fare molta attenzione a stilare le probabili formazioni di Inghilterra Repubblica ceca. Non saranno poi concesse sviste anche al ct inglese, benché Southgate abbia dalla sua panchina consolidata, ma priva di alcuni elementi importanti. Andiamo quindi ad esaminare ora da vicino quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inghilterra Repubblica Ceca.

QUOTE E PRONOSTICO

Come detto prima presentando le probabili formazioni di Inghilterra Repubblica ceca, sono gli inglesi i favoriti d’obbligo nel pronostico. Se poi controlliamo le quote date dalla snai per 1×2 ci accorgiamo che la vittoria della Tre leoni è stata data a 1,28, contro il più elevato 12,00 assegnato agli ospiti a Wembley: il pareggio è stato fissato a 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA REPUBBLICA CECA

LE MOSSE DI SOUTHGATE

In vista di questo match per il torneo di qualificazione ai prossimi Europei 2020 vediamo bene che Southgate pare avere le idee ben chiare: ormai lo schieramento inglese è stato ben testato e formato e difficilmente il ct proverà oggi soluzioni differenti rispetto al classico 4-2-3-1, considerando anche la panchina. Ecco che allora vedremo Pickford tra i pali con di fronte a sé il duo centrale composto da Tarkowski e Maguire: toccherà allora a Trippier e Rose agire ai lati dello schieramento difensivo. In mediana dovremmo vedere uno modulo a due composto da Henderson e Dier ma sono da valutare alcuni ballottaggi: sarà Dele Alli a giocare sulla tre quarti. In attacco poi il ct inglese ha davvero l’imbarazzo della scelta: la conferma sarà Harry Kean in prima punta mentre sull’esterno i primi candidati per la maglia da titolare rimangono Rashford e Sterling.

LE SCELTE DI SILHAVY

Qualche dubbio in più come modulo sorge osservando lo spogliatoio in mano a Silhavy: considerando che il ct ha convocato solo Schick come una vera prima punta è probabile che voglia schierare i suoi a Londra questa sera seguendo il 4-1-4-1, già visto per altro nell’ultimo impegno della nazionale contro la Slovacchia in occasione della Nations league. Ecco quindi che facendo fede anche a tale precedente vogliamo mettere Vaclik tra i pali, nonostante la grande concorrenza: di fronte si collocherà il duo centrale composto da Kalas e Celutska, mentre toccherà a Novak e Kaderabek agire ai lati. In avanti toccherà a Soucek a fare da collante tra i reparti dal primo minuto: saranno poi Dockal e Pavelka a giocare dal primo minuto in avanti, mentre ai lati saranno Jankto e Vydra i titolari. Come detto poi la maglia da titolare in avanti sarà sulle spalle di Schick, che punta al riscatto almeno con la maglia della nazionale.

IL TABELLINO

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Tarkowskis, Maguire, D. Rose; Henderson, E. Dier; Sterling, Dele Alli, Rashford; Kane All.: Gareth Southgate

REPUBBLICA CECA (4-1-4-1): Vaclik; Kaderabek, Kalas, Celustka, Novak; Soucek; Vydra, Pavelka, Dockal, Jankto; Schick All.: Jaroslav Silhavy



