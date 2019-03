Probabili formazioni Moldavia Francia/ Quote: Deschamps scommette su Griezmann

Avrà luogo solo questa sera alle ore 20,45 la sfida tra Moldavia e Francia, match atteso per la prima giornata del gruppo H nel torneo delle qualificazioni ai prossimi Europei 2020. I vice campioni in carica della coppa tornano quindi in campo ma di fronte a un avversario non troppo temibile sulla carta: non per questo Deschamps è stato meno accurato nello stilare le probabili formazioni di Moldavia Francia. Il tecnico francese sa bene che dopo l’ultimo impegno in amichevole contro l’Uruguay a novembre molto è cambiato e i suoi giocatori hanno bisogno di ritrovare ritmo e affinità con la maglia dei galletti. I francesi poi sono ben consapevoli che la squadra del ct Spiridon sarà oggi in campo di fronte al proprio pubblico più che carica e desiderosa di mettere in difficoltà una grande del continente. Andiamo quindi a vedere quali saranno le sclete dei due allenatori per le probabili formazioni di Moldavia Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di analizzare da vicino le probabili formazioni di Moldavia Francia diamo un occhio anche al pronostico che non può che sorridere alla squadra francese, ospite al Stadionul Zimbru. Considerando le quote date dalla snai per l’1×2 vediamo che la vittoria dei moldavi è stata data a 25,00 contro il più basso 1,10 fissato per i galletti, mentre il pareggio è stato quotato a 8,75.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA FRANCIA

LE MOSSE DI SPIRIDON

Come detto prima Spiridon e la sua Moldavia sanno ben che il pronostico non gioca a loro favore ma questo i giocatori certo non metteranno in campo tutta la forza possibile per far vacillare i vice campioni europei in carica. Ecco che allora il ct della nazionale moldava dovrebbe optare per il 4-4-2 come schieramento iniziale dove faranno comparsa solo gli uomini più in forma. Ecco che allora in questo senso non dovremmo vedere dal primo minuto il capitano Epureanu: il giocatore infatti benché convocato non è certo al top della condizione, di ritorno da un grave infortunio con il club. Di fronte a Celeadnic quindi vedremo al centro in difesa il duo Jardan-Posmanc, mentre toccherà a Razgonluc e Graur agire dal primo minuto ai lati. In avanti in mediana spazio a Antonluc e Sandu sull’estreno e alla coppia Anton-Turcan al centro ma non dimentichiamo che in panchina rimane pronto pure il rossoblu Ionita. In attacco pochi i dubbi di Spiridon per le maglie da titolari: qui vedremo dal primo minuto Ambros e Milinceanu.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Per la probabili formazioni di Moldavia Francia Deschamps non vuole correre rischi e vuole dare ai suoi titolari la possibilità di ricompattarsi visto che l’ultimo appuntamento con la maglia nazionale risale a novembre e all’amichevole con l’Uruguay. Per la sfida di questa sera quindi il ct francese dovrebbe optare per il 4-2-3-1 pieno di titolari. Ecco che sarà quindi Lloris il titolare tra i pali, con di fronte a sè il duo centrale composto da Varane e Umtiti: toccherà quindi a Pavard e Kurzawa agire dal primo minuto ai alti. In mediana spazio dal primo minuto per Kantè in coppia con Pogba: sarà quindi Greizmann a fare da tre quartista titolare. In avanti pochi i dubbi dello stesso Deschamps, visto che può attingere a un ampio numero di nomi importanti: vedremo allora Giroud prima punta, con ai lati titolari il bianconero Matuidi e Kylian Mbappè.

IL TABELLINO

MOLDAVIA (4-4-2): Celeadnic; Razgonluc, Posmac, Jardan, Graur; Antonluc, Turcan, Anton, Sandu; Ambros, Milinceanu All. Spiridon

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Kurzawa; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud All.: Deschamps



