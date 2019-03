Probabili formazioni Portogallo Ucraina/ Diretta tv, il ritorno di Cristiano Ronaldo

Leggiamo e studiamo le probabili formazioni di Portogallo Ucraina: la partita di venerdì 22 marzo si gioca alle ore 20:45 presso l’Estadio Da Luz di Lisbona, ed è valida per la prima giornata nelle qualificazioni agli Europei 2020. Le due nazionali sono inserite nel gruppo B, di cui oggi si gioca anche Lussemburgo Lituania; i lusitani giocheranno tra qualche giorno anche contro la Serbia e, riguardo il loro cammino di difesa al titolo vinto tre anni fa, va detto che c’è già il “paracadute” dato dal fatto di aver raggiunto la Final Four di Nations League, cosa che permetterà eventualmente di andare ai playoff qualora non dovesse arrivare uno dei primi posti in un girone che non va comunque sottovalutato. Chiaramente i campioni in carica partono favoriti, ma la Serbia è in crescita – lo ha dimostrato anche al Mondiale – e la stessa nazionale che è avversaria questa sera non va certo sottovalutata; dunque vediamo in che modo i due Commissari Tecnici intendono schierare le loro nazionali sul terreno di gioco del Da Luz, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Portogallo Ucraina alla vigilia della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO UCRAINA

LE SCELTE DI SANTOS

Portogallo Ucraina segna il ritorno di Cristiano Ronaldo: l’attaccante della Juventus si riprende l’attacco in quello che dovrebbe essere un 4-3-3, dovrebbe partire largo da sinistra con André Silva che agirà da prima punta e Bernardo Silva che sarà invece l’esterno dalla parte opposta. Fernando Santos a dire il vero può giocare anche con il 4-4-2, che è lo schema con il quale ha vinto gli Europei; in questo caso Bernardo andrebbe a giocare come laterale di centrocampo sempre sulla destra, mentre con la mediana a tre William Carvalho sarà il riferimento centrale con Joao Moutinho e Ruben Neves che potrebbero essere le mezzali, senza dimenticarsi ovviamente di Joao Mario e Bruno Fernandes. In difesa Pepe e Ruben Dias compongono la coppia centrale a protezione di Rui Patricio; gli esterni, che daranno tanta spinta, dovrebbero essere Joao Cancelo e Raphael Guerreiro ma la concorrenza non manca.

I DUBBI DI SHEVCHENKO

Andriy Shevchenko dovrebbe affrontare Portogallo Ucraina con un 4-3-3 speculare a quello dei suoi avversari: in porta va Pyatov, a formare la coppia centrale di difesa avremo Plastun e Mykolenko con Karavalev che sarà l’esterno destro e Matviienko che invece dovrebbe essere schierato a sinistra. Il centrocampo si poggerà sulla capacità di Makarenko di distribuire il gioco e sugli inserimenti di Shaparenko, mentre Zinchenko (che sta crescendo molto nel Manchester City) dovrebbe fare l’interno in mediana potendo eventualmente spostarsi a terzino sinistro, cioè quello che è il suo ruolo naturale. Davanti c’è qualità: Yarmolenko dovrebbe andare verso la maglia da esterno destro e dall’altra parte ci sarà Konoplyanka, entrambi sono ormai veterani di questa nazionale con cui erano emersi nell’Europeo casalingo del 2012. La prima punta dovrebbe esser Kovalenko, senza troppe alternative.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo

Allenatore: Fernando Santos

UCRAINA (4-3-3): Pyatov; Karavalev, Plastun, Mykolenko, Matviienko; Zinchenko, Makarenko, Shaparenko; Yarmolenko, Kovalenko, Konoplianka

Allenatore: Andriy Shevchenko



