Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live, 1^ giornata (22 marzo)

I risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 proseguono con le partite di venerdì 22 marzo, per la fase finale di un torneo che riparte con il Portogallo campione uscente: sono appena sette le sfide nel calendario e si parte alle ore 18:00 con un singolo anticipo. Le gare sono poche, lo diciamo subito, perché si tratta di due gironi (su tre) con cinque nazionali, per permettere ad alcune di loro di disputare la Final Four della Nations League il prossimo giugno; si parte dunque con Bulgaria-Montenegro e poi alle ore 20:45 avremo il resto delle partite con Inghilterra-Repubblica Ceca, Portogallo-Ucraina, Lussemburgo-Lituania, Moldavia-Francia, Andorra-Islanda e Albania-Turchia. Sarà molto interessante valutare allora quello che succederà nelle sfide che si stanno per disputare; ci sono delle grandi favorite e alcune che si possono giocare un posto al sole.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I GIRONI

Andiamo allora a vedere la composizione di questi tre gironi per i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020: nel girone A l’Inghilterra parte sostanzialmente senza rivali designati, sarà interessante stabilire la crescita del Montenegro che con questa formula allargata se la può davvero giocare e la sorpresa potrebbe essere il Kosovo, che è la nazionale che questa sera osserva il turno di riposo. Nel gruppo B contesto ben diverso: Serbia e Ucraina rappresentano una minaccia assolutamente concreta per il Portogallo, che è il campione in carica e virtualmente inizia oggi la difesa del titolo, sapendo che in ogni caso potrà giocare il playoff in caso di fallimento (e così anche la nazionale della ex Repubblica Sovietica). Nel girone H ci stupiremmo se la Francia non dovesse essere prima: l’avversaria più concreta è l’Islanda che però dovrà dimostrare di aver svoltato dopo una pessima Nations League, potrebbe eventualmente approfittarne la Turchia mentre le altre tre (Albania permettendo) potrebbe sfruttare l’incertezza per provarci. Staremo a vedere, tra poche ore sarà dunque il campo a rappresentare il giudice in questi risultati delle qualificazioni agli Europei 2020.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

Ore 18:00 Bulgaria-Montenegro

Ore 20:45 Inghilterra-Repubblica Ceca

Ore 20:45 Portogallo-Ucraina

Ore 20:45 Lussemburgo-Lituania

Ore 20:45 Moldavia-Francia

Ore 20:45 Andorra-Islanda

Ore 20:45 Albania-Turchia



