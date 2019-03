Risultati Torneo di Viareggio cup 2019/ Diretta gol live score delle partite (quarti)

Il Torneo di Viareggio cup 2019 torna in campo e oggi sono attesi i risultati dei quarti di finale: ci si avvicina quindi sempre di più alla finalissima del trofeo riservato alle formazioni primavera italiane e non solo. Dopo che si è dovuto andare spesso ai calci di rigore per decidere i verdetti negli ottavi, si spera oggi, venerdì 22 marzo che 2019 che le prossime semifinali non siano decise dalla sorte dei calci dal dischetto: in ogni caso sono previsti da programma degli incontri davvero bollenti. Andiamo quindi a vedere che cosa ci propone per i risultati del Torneo di Viareggio Cup 2109 il calendario dei quarti di finale. Il primo fischio d’inizio infatti si udirà già alle ore 14,00 con la sfida tra Inter e Bruges, mentre alle ore 15,00 sarà la volta di due incontri e quindi Bologna-Braga e Fiorentina-Parma. Il programma si chiuderà poi solo alle ore 16.30 com la sfida tra Genoa e Berekum Chelsea, ultimo quarto di finale.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2019: COME ARRIVANO I CLUB

In attesa di scoprire quali saranno i risultati per il Torneo di Viareggio 2019 per questi quarti di finale facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come questi club si sono conquistati la possibilità di lottare oggi per le Semifinali della Viareggio cup. Come detto prima molti di questi incroci si sono decisi solo ai calci di rigore: ecco per esempio che il Bruges ha superato solo così il Milan, e stessa cosa è accaduta tra Berekum Chelsea e Athletico. Non si è dovuto andare invece oltre ai classici 90 minuti per Bologna Dukla Praga: i felsinei hanno ottenuto nei tempi regolamentari la possibilità oggi di giocarsi il quarto di finale della Viareggio cup contro il Braga. Simile discorso vale pure per l’Inter, che ha affrontato il Team Serie D, ma non per il Parma, nel tabellone di oggi avendo battuto solo con i calci da dischetto il Riga.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO CUP 2019

Ore 14:00 Inter-Bruges

Ore 15:00 Bologna-Braga

Ore 15:00 Fiorentina-Parma

Ore 16:30 Genoa-Berekum Chelsea



