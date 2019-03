Diretta Arzachena Pontedera/ Streaming video e tv: granata quasi ai playoff (Serie C)

Arzachena Pontedera, partita che si gioca sabato 23 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Dopo una serie positiva fatta di 4 vittorie e un pareggio in 5 partite di campionato che ha risollevato la formazione sarda in classifica, nell’ultima trasferta di Vercelli l’Arzachena ha subito una dura battuta d’arresto perdendo 4-0 contro i piemontesi, e non riuscendo a confermare la brillante vittoria interna contro la Pro Patria nella settimana precedente. In classifica l’Arzachena resta ancora sopra la zona calda e ora dovrà confrontarsi contro un Pontedera che, decimo in classifica, si è portato a +7 sulle inseguitrici della zona play off battendo in casa la Juventus U23 con il decisivo gol di Calcagni dopo appena 5′ nel primo tempo, e vincendo così una importante sfida diretta.

Arzachena Pontedera non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena. I padroni di casa toscani giocheranno con Nobile; Berra, Milesi, Crescenzi, Mammarella; Bellemo, Sangiorgi; L. Gatto, Emmanuello, M. Gatto e Morra. Risponderà il Pontedera con questo undici titolare: Biggeri; Vettori, Borri, A. Benedetti; Mannini, Serena, Caponi, La Vigna, Masetti; Calcagni e Tommasini.

Tatticamente si confronteranno il 4-3-1-2 schierato dal tecnico dell’Arzachena, Mauro Giorico, ed il 3-5-1-1 scelto dal mister del Pontedera, Ivan Maraia. Toscani vincenti con un secco 2-0 nel match d’andata contro i sardi con reti decisive messe a segno nel giro di 3′ a inizio ripresa da Tommasini e Pinzauti. Il 16 settembre 2017 l’Arzachena ha invece vinto l’ultimo precedente di campionato giocato in casa contro il Pontedera con il punteggio di 2-1, con i gol di Curcio e Sanna che ribaltarono il vantaggio di Pesenti.

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Pontedera lievemente favorito per la conquista dei tre punti contro l’Arzachena. Vittoria in casa quotata 2.75 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.00 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.55 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.53.



