Diretta Bosnia Armenia/ Streaming video e tv: Pjanic e Dzeko in campo

Bosnia Armenia, diretta dall’arbitro danese Jakob Kehlet, si gioca presso lo stadio Grbavica di Sarajevo questa sera, sabato 23 marzo alle ore 20.45, per la prima giornata del girone J delle qualificazioni agli Europei 2020, il gruppo che comprende anche l’Italia. Faremo dunque bene a seguire con attenzione il match Bosnia Armenia e non soltanto perché vedremo in azione diversi calciatori che militano in squadre della nostra Serie A. Sulla carta la formazione più quotata è la Bosnia, che avrà anche il vantaggio del fattore campo: oggi dunque gli slavi sono chiamati a una vittoria per non mettere in salita la strada verso l’obiettivo di un posto fra le prime due, requisito richiesto per la qualificazione. All’Armenia il compito di ribaltare le previsioni e magari provare a cambiare le gerarchie attese, anche se per gli ex sovietici non sarà facile lottare per un posto a Euro 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che non ci sarà una diretta tv di Bosnia Armenia in Italia e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per questa partita delle qualificazioni europee. Il punto di riferimento principale sarà di conseguenza il sito ufficiale della Uefa nella sua sezione dedicata (https://www.uefa.com/european-qualifiers/), oltre che sui profili social delle due Federazioni coinvolte.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ARMENIA

Proviamo adesso a tratteggiare le probabili formazioni di Bosnia Armenia. Tra i convocati di Robert Prosinecki, il c.t. croato della Bosnia, ci sono tanti calciatori che conosciamo bene a cominciare naturalmente da Pjanic e Dzeko, perni rispettivamente del centrocampo e dell’attacco della formazione balcanica che dovrebbe presentarsi in campo con il 4-3-3 imperniato appunto su Pjanic in cabina di regia e Dzeko prima punta, mentre cercheranno un posto in campo anche il difensore del Genoa Zukanovic e il mediano dell’Empoli Krunic. Per quanto riguarda invece l’Armenia di Armen Gyulbudaghyants (commissario tecnico dall’ottobre scorso) il punto di riferimento è sempre Mkhitaryan, naturalmente il giocatore dotato di maggiore qualità e perno del 4-2-3-1 che dovrebbe essere il modulo di riferimento per la Nazionale caucasica.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Bosnia Armenia, che appare a senso unico secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 per una vittoria della Bosnia è infatti proposto a 1,35 ed è dunque considerato quasi certo, poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e si toccherà infine la quota di 8,75 volte la posta in palio in caso di segno 2, indicante naturalmente un successo per l’Armenia.



