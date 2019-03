Diretta Formula E/ Gp Sanya 2019: streaming video e tv e vincitore della gara cinese

Dopo le grandi emozioni vissute solo poche settimane fa a Hong Kong, la Formula E torna in diretta oggi 23 marzo 2019 e lo fa in Cina per disputare il sesto Gp della stagione iridata ovvero il Gran premio di Sanya. Il banco di prova è inedito: non è certo la prima volta del la formula Elettrica fa tappa in Ciao ma è la prima volta che lo fa al circuito cittadino di Sanya, posto fronte mare, sull’isola di Hainan. Una pista nuova quindi, sconosciuta a tutti e che renderà la competizione di questa mattina ancora più avvincente. A rendere po il tutto ancor più coinvolgente è la delicata situazione in classifica, dove al vertice i distacchi sono minimi. Bird e la sua Virgin, dopo la vittoria a Santiago del Cile sono oggi a caccia di punti pesantissimi per mettere in salvo la sua posizione da leader del mondiale di formula E. In attesa di dare la parola alla gara ricordiamo però subito cha tutti gli appassionati come potranno seguire in diretta questa prova di Formula E a Sanya. Facendo i giusti calcoli con il fuso orario tra Italia e Cina segnaliamo che il via della gara è stato previsto alle ore 8.00 del mattino italiano e poco prima si svolgeranno le prove per la griglia di partenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

L’appuntamento con la diretta tv della Formula E per il Gp di Sanya 2019 è su Italia 1, e dunque la visione delle qualifiche e delle gare sarà in chiaro per tutti con la possibilità di assistervi anche attraverso apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – in diretta streaming video – grazie al sito SportMediaset, che non comporta costi aggiuntivi. Il sito ufficiale del campionato è www.fiaformulae.com, e qui troverete tutte le informazioni utili sulla corsa del giorno e sull’annata che sta sempre più entrando nel vivo.

DIRETTA FORMULA E: GP SANYA 2019 LE CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO

Come detto prima, è la prima volta che la Formula E fa tappa sull’isola di Heinen e quindi al circuito cittadino di Sanya: andiamo quindi a conoscere meglio questo tracciato inedito. Riferendoci ai dettagli tecnici segnaliamo che il tracciato fronte mare cinese è lungo circa 2,3 km e presenta ben 11 curve. Dati caratteristici della pista sono poi due allunghi importanti, interrotti da un tornante sui tre complessivi. Benché tutti certo abbiamo fatto pratica col simulatore si è dovuto attendere solo le prove e le qualifiche per toccare con mano le condizioni dell’asfalto cinese. Dovremo quindi ancor attendere per trovare un pilota favorita al successo, anche se considerando le ultime prove, non sono in pochi a poter ambire oggi al podio.



