Diretta Gozzano Novara/ Streaming video e tv: quote, ospiti favoriti (Serie C)

Gozzano Novara, che si gioca sabato 23 marzo alle ore 14.30 presso il Silvio Piola di Vercelli, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Derby piemontese con i padroni di casa a digiuno di vittorie in campionato da due mesi, dallo scorso 19 gennaio. Dopo l’ultimo pareggio in casa dell’Albissola il Gozzano resta comunque nel gruppo delle undicesime con Juventus U23 e Alessandria, un terzetto tutto piemontese a -7 dalla zona play off; la post season dunque rischia di rimanere un miraggio, ma il principale obiettivo della neopromossa era quello di salvarsi in maniera non troppo affannosa e questo è stato fatto, dunque il segno sul campionato è sicuramente positivo. Il Novara, sia pure tra alti e bassi all’interno della stagione, ha 10 punti da gestire per partecipare alla post season, ma nell’ultimo match ha subito una pesante e sorprendente sconfitta interna contro il Cuneo, difficile capire se gli Azzurri troveranno il passo per essere protagonisti nei play off ma questo è un discorso che dipenderà anche dallo stato di forma che il gruppo avrà quando inizieranno gli spareggi per la promozione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gozzano Novara non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO NOVARA

Le probabili formazioni del match. I padroni di casa del Gozzano giocheranno con Casadei; Gigli, Mangraviti, Tumminelli, Manè; Gemelli, Graziano, Palazzolo, Evans; Messias e Rolfini. Risponderà il Novara con questo undici titolare: Di Gregorio, Tartaglia, Bove, Buzzegoli, Bastoni, Bianchi, Gonzalez, Zappa, Cinaglia, Cacia e Rigione.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-5-1-1 schierato dal tecnico del Gozzano, Antonio Soda, ed il 3-5-2 scelto dal mister del Novara, Giuseppe Sannino. Col Gozzano alla sua prima esperienza tra i professionisti, l’unico precedente tra i due club in campionato è relativo al match d’andata di questa stagione: 0-0 il risultato finale allo stadio Silvio Piola di Novara.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Novara favorito per la conquista dei tre punti contro il Gozzano. Vittoria in casa quotata 2.95 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.00 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.40 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.53.



