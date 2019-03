Diretta Italia Finlandia/ Streaming video tv: Mancini cerca il risultato Europei 2020

Italia Finlandia, diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, è la partita in programma oggi sabato 23 marzo 2019 alla Dacia Arena di Udine: fischio d’inizio fissato per le ore 20,45 nella prima giornata del girone J. Ecco quindi il tanto atteso esordio della nazionale del ct Mancini alle Qualificazioni per gli Europei 2020: dopo una Nations league non troppo soddisfacente quindi gli azzurri tornano in campo e ora con davanti a sè un obbiettivo ben chiaro, ovvero il pass per la prossima competizione continentale. Primo rivale di Quagliarella e compagni sarà la Finlandia di Mister Kanerva: un avversario non complicatissimo sulla carta ma certo da non sotto valutare. Proprio la formazione dei gufi reali ha fatto molto bene pochi mesi fa in occasione della Nations league, chiudendo il proprio girone da primo e trovando la promozione in lega b per la prossima stagione. Pure la formazione azzurra è però pronta ad affrontare la diretta Italia Finlandia di questa sera. Oltre agli acciaccati Chiesa e Florenzi, costretti a lasciare il ritiro, Mancini ha dalla sua uno spogliatoio al completo, dove spicca anche qualche giovane di rilievo come Moise Kean e Nicolò Zaniolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo subito che la diretta Italia Finlandia sarà visibile per tuti sul digitale terrestre: la diretta tv sarà disponibile naturalmente su Rai 1, alle ore 20,45, come sempre per quanto riguarda le partite della nostra Nazionale maggiore. Di conseguenza, l’appuntamento sarà anche in diretta streaming video tramite Rai Play per chi questa sera non potesse mettersi davanti a un televisore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA FINLANDIA IN STREAMING VIDEO

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA

Mancini certo si è preparato alla diretta Italia Finlandia di questa sera con grande attenzione: eppure nel suo 11 di partenza vi potrebbero essere ancora alcuni ballottaggi. Confermando il 4-3-3 come modulo iniziale il ct azzurro dovrebbe concedere a Donnarumma l’onere e l’onore della maglia titolare tra i pali: davanti il numero 1 del Milan avrà una difesa a 4 con Chiellini e Bonucci al centro e il duo Piccini-Biraghi ai lati, benchè dalla panchina Spinazzola cerchi spazio. Maglie confermate invece in mediana: sarà Jorghino a fare da regista, affiancato da Verratti e Barella, pur con il giovane Zaniolo a disposizione, magari nella ripresa. Per l’attacco ecco che si consuma il dubbio tra Quagliarella e Immobile: il bomber della Lazio potrebbe però venir preferito per completare il reparto con Politano e Bernardeschi, anche se Kean scalpita. Pochi i dubbi di Kanerva per le probabili formazioni della Finlandia: il ct scommetterà quindi ancora sul 4-4-2 come modulo e sul duo Pukki-Tuominen in attacco. Per la mediana spazio dal primo minuto a Kamara e Sparv al centro e alla coppia Lod-Soiri, adibita ai lati dello schieramento. In difesa sarà compito di Hradecky, numero 1 del Bayer Leverkusen proteggere lo specchio: in avanti le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Raitala, Toivio, Arajuuri e Uronen.

QUOTE E PRONOSTICO

In attesa di potre dare la parola al campo, diamo uno sguardo anche al pronostico fissato alla viglia del fischio d’inizio della partita per le Qualificazioni agli Europei 2020. Stando alle quote date dalla snai vediamo bene che gli azzurri sono i favoriti: nell’1×2 la vittoria dell’Italia è stata data a 1,30 contro il più elevato 11,00 assegnato alla Finlandia e il pareggio è stato quotato a 5,00.



