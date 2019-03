Diretta Italia Ucraina U19/ Streaming video tv: quote, azzurri favoriti (Elite Round)

Italia Ucraina U19 sarà diretta dall’arbitro albanese Enea Jorgji e si gioca alle ore 15:00 di sabato 23 marzo presso il Comunale delle Terme di Abano Terme: la seconda giornata del gruppo 7 dell’Elite Round, per le qualificazioni agli Europei 2019, vede le due nazionali partire esattamente nella stessa posizione. L’Italia infatti ha pareggiato 2-2 contro il Belgio la sua partita inaugurale, l’Ucraina ha ottenuto un risultato identico contro la Serbia: dunque è tutto rimandato a questa giornata e a quella seguente. L’Elite Round terminerà il 26 marzo, e a qualificarsi saranno le prime due squadre di ciascun girone: lo scorso anno la nostra nazionale giovanile ha raggiunto la finale perdendola ai supplementari contro il Portogallo e adesso vuole sfruttare il fatto di poter giocare in casa questa ultima fase delle qualificazioni, ma dovrà guardarsi da avversarie assolutamente competitive. Tra cui appunto l’Ucraina, semifinalista un anno fa. Ora dufnque mettiamoci comodi, e aspettiamo la diretta di Italia Ucraina U19: nel frattempo possiamo andare a leggere le possibili scelte dei due Commissari Tecnici nell’analisi delle probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Italia Ucraina U19: la partita infatti non viene trasmessa nel nostro Paese e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguirla. Per tutte le informazioni utili del caso consigliamo di rivolgersi al sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) e ai corrispettivi account presenti sui social network, nello specifico facebook.com/uefa e, su Twitter, @uefa. Il profilo ufficiale della federazione italiana su Twitter è invece consultabile all’indirizzo @Vivo_Azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U19

Per le probabili formazioni di Italia Ucraina U19, Federico Guidi potrebbe cambiare qualcosa vista la vicinanza delle partite: in porta vedremo ancora Carnesescchi e non dovrebbe cambiare nemmeno la difesa, con Bellanova e Jean Freddi Greco a correre sulle fasce mentre in mezzo ci sono Bettella e Gozzi Iweru. Salvatore Esposito, autore di un bel gol su punizione per sbloccare la partita contro il Belgio, sarà il playmaker posizionato davanti alla difesa mentre potrebbe cambiare almeno una delle due mezzali, rischiano dunque Fagioli (che ha sbagliato un rigore) e Portanova con Riccardi (soprattutto) e Gavioli pronti a prendersi una maglia. Davanti, Merola può sostituire Petrelli come prima punta mentre sugli esterni Raspadori e Eddy Salcedo dovrebbero essere certi del posto. L’Ucraina di Sergii Nagorniak gioca con un 4-4-2 classico: in porta va Trubin, difesa schierata in linea e comandata da Muravskiy e Snurnitsyn mentre i due terzini saranno Ahapov e Slyva. In mediana la cerniera viene composta da Biloshevskyi e Kryskiv, esterni invece Kaschchuk e Tsitaishvili che possono anche andare a comporre una sorta di 4-2-4 in fase offensiva, affiancando eventualmente i due attaccanti che dovrebbero essere Sikan e Bondarenko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Catanzaro Sicula Leonzio avrete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il bookmaker indica nei calabresi la squadra favorita per la vittoria, con un valore pari a 1,83 volte la somma giocata per il segno 1. Il pareggio, evidenziato dal segno X, vi permetterebbe un guadagno di 3,20 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, vincereste una somma pari a 4,50 volte la somma investita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA