Diretta Juventus U23 Pro Vercelli/ Streaming video e tv: derby piemontese (Serie C)

Juventus U23 Pro Vercelli, partita che va in scena sabato 23 marzo alle ore 14.30 allo stadio Moccagatta di Alessandria, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. La terza sconfitta consecutiva in trasferta per la Juventus U23, subita sul campo del Pontedera, è costata un nuovo allontanamento dei giovani bianconeri dalla zona play off, ora lontana sette punti da distanza e sostanzialmente fuori portata a meno di un mezzo miracolo negli ultimi turni. Finora l’esperienza della prima squadra “B” del campionato italiano si può definire abbastanza deludente, la Juventus cercherà una nuova scossa contro una Pro Vercelli che nell’ultima sfida di campionato è tornata alla vittoria dopo circa un mese, calando il poker contro l’Arzachena. I bianchi però con la serie negativa rischiano di perdere la loro presa sulla promozione diretta, e dovranno cercare di raggiungere quantomeno la fase nazionale dei playoff senza passare dai primi spareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus U23 Pro Vercelli non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 PRO VERCELLI

Le probabili formazioni del match che si affronteranno presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. I padroni di casa della Juventus U23 giocheranno con Del Favero; Del Prete, Andersson, Alcibiade; Di Pardo, Nicolussi Caviglia, Kastanos, Beruatto; Bunino; Mokulu e Olivieri. Risponderà la Pro Vercelli con questo undici titolare: Nobile; Berra, Milesi, Crescenzi, Mammarella; Bellemo, Sangiorgi; L. Gatto, Emmanuello, M. Gatto e Morra.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-4-1-2 schierato dal tecnico della Juventus U23, Mauro Zironelli, ed il 4-2-3-1 scelto dal mister della Pro Vercelli, Vito Grieco. Unico precedente tra le due formazioni, il match d’andata di questo campionato, disputato allo stadio Silvio Piola di Vercelli, con vittoria di misura dei Bianchi ottenuta grazie ad un calcio di rigore firmato da Gladestony.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Pro Vercelli favorita per la conquista dei tre punti contro la Pro Vercelli. Vittoria in casa quotata 3.55 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.00 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.10 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.15 e 1.57.



