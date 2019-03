Diretta Lecce Ascoli/ Streaming video DAZN: si riparte dal 1′ minuto (Serie B)

Lecce Ascoli è in programma alle ore 18:00 di sabato 23 marzo: sfruttando la sosta per le nazionali si recupera la partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Meglio: si tratta di una prosecuzione, visto che la sfida si era interrotta dopo appena 4 secondi per il terribile scontro nel quale Manuel Scavone ha avuto la peggio. Ufficialmente la sospensione è arrivata dopo dieci minuti ma si ripartirà scodellando il pallone e ricominciando praticamente da zero; nel frattempo il centrocampista del Lecce ha subito dato la sensazione di essere fuori pericolo e ora sta lavorando per tornare in campo, il Lecce ha vinto tre partite casalinghe senza ottenere successi in trasferta e si trova al quinto posto della classifica, virtualmente in corsa per la promozione diretta. L’Ascoli invece ha vinto a Cremona, ma poi ha aperto una serie di quattro pareggi consecutivi di cui l’ultimo comunque positivo perchè ottenuto a Verona, occupa la dodicesima piazza e con una vittoria si toglierebbe definitivamente dai guai, perchè arriverebbe a +7 sulla zona playout potendo eventualmente sperare di entrare nelle prime otto. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori intendono sistemare le due squadre sul terreno di gioco del Via del Mare, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Lecce Ascoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Ascoli non sarà disponibile, essendo la partita trasmessa su DAZN: la nuova piattaforma fornisce a tutti i suoi abbonati l’intero programma del campionato di Serie B (ad eccezione degli anticipi) e per assistere a questa partita bisognerà dunque avvalersi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video. Eventualmente sarà possibile collegare il dispositivo ad un televisore tramite Chromecast, o anche sfruttare la connessione a internet di una smart tv per installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ASCOLI

Poichè tecnicamente Lecce Ascoli è una prosecuzione, in materia di squalificati valgono le decisioni del Giudice Sportivo per quella giornata: non risultavano calciatori sospesi e dunque il Lecce dovrebbe scendere in campo con Bleve tra i pali (al posto dell’infortunato Vigorito) protetto da Meccariello e Lucioni, sulle corsie laterali agiranno Lucioni e Calderoni con Tachtsidis che potrebbe occuparsi della cabina di regia stretto tra due mezzali che dovrebbero essere Arrigoni e Petriccione, anche se Tabanelli se la gioca. Vedremo poi un reparto offensivo nel quale Marco Mancuso sarà il trequartista a sostegno dei due attaccanti, vale a dire Falco (o Tumminello) e La Mantia. L’Ascoli giocherà con un modulo speculare: Ninkovic il giocatore che fluttua tra le linee posizionandosi alle spalle di Ciciretti e Rosseti (favoriti su Giacomo Beretta) e davanti ad un reparto di mezzo che conterà sulla regia di Troiano, con Frattesi e Addae che dovrebbero essere le due mezzali con vantaggio su Casarini e Cavion. La difesa sarà composta da due terzini come Laverone e D’Elia e due centrali, Brosco e Padella, che agiranno a protezione del portiere Vanja Milinkovic-Savic, arrivato a gennaio dalla Spal.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lecce Ascoli l’agenzia di scommesse Snai ha fornito il suo pronostico: favorita la squadra di casa in maniera piuttosto netta con una quota di 1,83 sulla vittoria (identificata dal segno 1) mentre arriviamo ad un valore di 3,30 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto per il segno X, che regola l’eventualità del pareggio. Con una vittoria dell’Ascoli, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, il vostro guadagno corrisponderebbe a 4,75 volte la cifra puntata con questo bookmaker.



