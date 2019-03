Diretta Liechtenstein Grecia/ Streaming video e tv: quote, ellenici favoriti

Liechtenstein Grecia, diretta dall’arbitro belga Alexandre Boucaut, si gioca questa sera sabato 23 marzo 2019 alle ore 20.45 presso il Rheinpark Stadion di Vaduz, capitale del piccolo principato alpino. Liechtenstein Grecia si presenta come una partita dall’esito praticamente scontato ma va comunque seguita con attenzione, se non altro perché si tratta di una sfida valida per la prima giornata del girone J delle qualificazioni agli Europei 2020, cioè il gruppo che comprende anche l’Italia. Il Liechtenstein ovviamente non ha speranze di qualificazione, già fare qualche punto sarebbe un traguardo significativo e quello che conterà per i padroni di casa sarà soprattutto fare bella figura. La Grecia invece ha ambizioni maggiori, anche perché basta arrivare secondi per ottenere il pass: naturalmente oggi gli ellenici sono nettamente favoriti e dovranno partire con il piede giusto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che non ci sarà una diretta tv di Liechtenstein Grecia in Italia e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per questa partita delle qualificazioni europee. Il punto di riferimento principale sarà di conseguenza il sito ufficiale della Uefa nella sua sezione dedicata (https://www.uefa.com/european-qualifiers/), oltre che sui profili social delle due Federazioni coinvolte.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN GRECIA

Diamo adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni di Liechtenstein Grecia. I padroni di casa si affidano a un commissario tecnico islandese, Helgi Kolvidsson: il modulo di riferimento dovrebbe essere un ordinato 4-4-2 con cui provare a reggere l’urto di squadre superiori come ad esempio a novembre, quando nell’ultima uscita del Liechtenstein era arrivato un pareggio con l’Armenia firmato tra l’altro anche da un gol di Marcel Buchel dell’Empoli. Più volti noti per la Grecia, anche se Manolas ha lasciato il ritiro della Nazionale ellenica. Il modulo scelto da Angelos Anastasiadis potrebbe essere un 4-2-1-3 molto offensivo, d’altronde contro il Liechtenstein si può anche correre qualche rischio, con il veterano Mitroglou riferimento dell’attacco e Sokratis Papastathopoulos riferimento della retroguardia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Liechtenstein Grecia, che appare a senso unico secondo logica e pure secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 2 per una vittoria della Grecia è infatti proposto a 1,15 ed è dunque considerato quasi certo, poi si sale a quota 7,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e si toccherà infine la quota di ben 18,00 volte la posta in palio in caso di segno 1, indicante naturalmente un successo per il Liechtenstein.



