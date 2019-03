Diretta Liverpool Milan Legends/ Streaming video DAZN: amichevole di prestigio

Liverpool Milan Legends, sabato 23 marzo 2019 alle ore 16.00, sarà una sfida che andrà in scena ad Anfield, tempio dei reds, per celebrare i protagonisti delle due finali di Champions del 2005 e del 2007 che si affrontarono con le maglie della formazione inglese e di quella rossonera. Scenderanno in campo tante stelle del calcio del decennio scorso che hanno vestito le casacche di due tra i più prestigiosi club del mondo. Nella finale di Istanbul, nel 2005, il Liverpool si rese protagonista di una clamorosa rimonta: sotto di tre reti nel primo tempo per i gol di Paolo Maldini ed Hernan Crespo (doppietta), i Reds rimontarono con Gerrard, Smicer e Xabi Alonso nel giro di 6′, portando la partita ai rigori dove salì in cattedra il portiere polacco Dudek. Gli errori di Serginho, Pirlo e Shevchenko condannarono il Milan che ebbe però la sua rivincita nel 2007 con la vittoria nella finalissima di Atene. Allora fu una doppietta di Pippo Inzaghi a decidere la sfida, a nulla servì la rete di Peter Crouch al Liverpool nel finale, il Milan vincendo 2-1 conquistò la sua settima Coppa dei Campioni.

STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Liverpool-Milan Legends non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale e sul satellite, ma solo in diretta streaming video via internet. Esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta del match tra vecchie glorie collegandosi sull’app tramite smart tv, pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MILAN LEGENDS

Liverpool-Milan Legends: quali sono le stelle del passato che parteciperanno alla sfida di Anfield? Liverpool in campo con Ian Rush nella veste di allenatore-giocatore e con capitano Robbie Fowler al fianco di autentiche leggende della formazione Reds come Steven Gerrard, Jamie Carragher, Patrick Berger, Steve McManaman, Jason McAteer, Jerzy Dudek, Vladimir Smicer e Luis Garcia. Dall’altra parte il Milan, capitanato da Paolo Maldini, vedrà scendere in campo diverse stelle di quella doppia sfida in finale di Champions come Dida, l’attuale tecnico rossonero Gennaro Gattuso che tornerà in campo per l’occasione, e ancora Andrea Pirlo, Ricardo Kakà, Rui Costa, Alessandro Nesta e Serginho. Altri protagonisti del passato confermeranno la loro presenza a ridosso della competizione.





© RIPRODUZIONE RISERVATA