Diretta Miami Open 2019/ Federer Albot streaming video e tv, orario (tennis)

La diretta del Miami Open 2019 prosegue anche oggi, sabato 23 marzo 2019: stiamo entrando sempre più nel vivo di questo prestigioso torneo di tennis Atp Masters 1000 per gli uomini e Wta Premier Mandatory per le donne. Miami completa la “doppietta” americana di marzo con Indian Wells, due tornei di grande prestigio sul cemento prima di dare spazio alla primavera europea sulla terra rossa. Siamo ancora alle prime battute di un torneo che terminerà solamente domenica prossima, 31 marzo, di conseguenza il programma delle partite che potremo seguire dalle ore 16.00 italiane di oggi pomeriggio nella diretta del Miami Open è davvero corposo. Tanti nomi di spicco sono attesi, mettiamo in copertina naturalmente Roger Federer, ma in ottica italiana sarà da seguire con grande attenzione anche Marco Cecchinato nella metropoli della Florida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Miami Open 2019 è con due emittenti: il torneo maschile sarà trasmesso in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguirlo su Sky Sport Arena (canale numero 204) usufruendo dell’applicazione Sky Go per attivare – su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – la diretta streaming video. Il torneo femminile invece è sulla web-tv federale, al numero 64 del televisore (o anche al 224 del bouquet Sky); in questo caso la diretta streaming video è disponibile visitando il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Miami Open è www.miamiopen.com; i corrispettivi account sui social network, consultabili gratuitamente, sono facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

DIRETTA MIAMI OPEN 2019: LE SFIDE DEL GIORNO

Ecco dunque che il primo sabato del Miami Open proporrà a Roger Federer la sfida con il tennista moldavo Radu Albot, che molti ricorderanno dal momento che ad Indian Wells ha eliminato il nostro Fabio Fognini prima di essere fermato dal britannico Kyle Edmund: un buon giocatore, ma francamente una sua vittoria contro Federer sarebbe una notizia davvero clamorosa. Abbiamo citato anche Marco Cecchinato: il tennista siciliano se la dovrà vedere con il bosniaco Damir Dzumhur, sappiamo che il cemento è una superficie abbastanza ostica per Cecchinato ma d’altronde l’obiettivo è quello di migliorare la classifica il più possibile sfruttando il fatto di non avere ancora di fatto punti da difendere rispetto all’anno scorso. Poi arriverà la terra rossa, dove Cecchinato è sicuramente molto più competitivo ma avrà anche “cambiali” pesanti in scadenza da difendere. Come detto però il programma sarà davvero fitto, dunque avremo tanti nomi di richiamo in campo, da Alexander Zverev a Stefanos Tsitsipas, da Stanislas Wawrinka a David Goffin e Grigor Dimitrov, tanto per citarne alcuni.



