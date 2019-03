Diretta Milano Sanremo 2019/ Streaming video e tv: percorso, orari e vincitore

La diretta della Milano Sanremo 2019, edizione numero 110 della cosiddetta ‘Classicissima di Primavera‘, la prima delle classiche Monumento della stagione del ciclismo, sarà sicuramente l’evento sportivo di maggiore richiamo oggi, sabato 23 marzo 2019. Il fascino della Milano Sanremo risiede in una storia cominciata nel 1907, in un albo d’oro a dir poco glorioso e in un percorso non particolarmente impegnativo ma aperto a molte possibili soluzioni perché ricco di insidie, a partire dalla lunghezza di ben 291 km. Tanto per capirci subito, è l’unica corsa del calendario mondiale che potrebbe essere vinta sia da Elia Viviani sia da Vincenzo Nibali, le due stelle del ciclismo italiano in questo momento: lo Squalo ha scritto una memorabile pagina di storia con il suo straordinario attacco vincente l’anno scorso, in caso di arrivo allo sprint invece naturalmente la speranza italiana sarà Viviani. Anche quest’anno la Milano Sanremo attirerà dunque l’attenzione di tutti gli appassionati e di tanti corridori che sognano di alzare le braccia sullo storico arrivo di Via Roma, dove si è tornati dal 2015, come già dal 1949 al 1985 e poi di nuovo dal 1994 al 2007.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA MILANO SANREMO 2019

Per seguire in diretta tv la Milano Sanremo 2019 l’appuntamento sarà dalle ore 14.00 su Rai Due, per un lunghissimo collegamento fino alle ore 18.00 che consentirà di seguire anche premiazioni e interviste post-gara con la nuova squadra ciclismo di Rai Sport, imperniata su Andrea De Luca come telecronista. Diretta disponibile a partire dalle ore 14.30 anche su Eurosport 2, canale visibile agli abbonati Sky al numero 211 della piattaforma satellitare. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Milano Sanremo in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player e Sky Go. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Milano Sanremo e il profilo Twitter ufficiale @Milano_Sanremo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MILANO SANREMO 2019: ORARIO E PERCORSO

Parlando della diretta della Milano Sanremo, vediamo naturalmente orari e percorso di questa leggendaria classica. La partenza avrà luogo naturalmente da Milano, alle ore 10.10 da via Chiesa Rossa, dopo il ritrovo al Castello Sforzesco e la sfilata cittadina a partire dalle ore 9.45. Come sempre, il gruppo si dirigerà verso il mare e, dopo il primo tratto nella Pianura Padana, ecco il Passo del Turchino (km 142,2) che porterà la corsa sulla riviera ligure, anche se nel ciclismo moderno è troppo lontano dal traguardo per fare selezione come succedeva ai tempi di Gino Bartali e Fausto Coppi, anche perché parliamo di una salita decisamente dolce. Si comincerà a fare davvero sul serio solamente negli ultimi 60 km, anche se le fatiche della corsa, la più lunga dell’anno per chilometraggio, avranno naturalmente il loro peso sull’economia della corsa: prima saranno da affrontare in rapida successione il Capo Mele (km 239,6), il Capo Cervo (km 244,7) e il Capo Berta (km 252,6), che però difficilmente lasceranno il segno come invece potrebbero fare le due salite più famose della Milano Sanremo, due nomi che fanno parte della leggenda del ciclismo mondiale. Prima la Cipressa (km 269,5), salita di 5,6 km al 4,1% di pendenza media e punte fino al 9% e una discesa insidiosa (pendenza -7,1%), poi il Poggio (km 285,6), salita di 3,7 km al 3,7% e pendenza massima all’8%, trampolino di lancio perfetto per gli attaccanti. Qui assisteremo infatti ai tentativi da parte di chi vorrà evitare un arrivo in volata che resta evidentemente un’opzione più che credibile, nonostante ci siano solamente 2 km fra la fine della discesa e la linea del traguardo in via Roma, dove si giungerà fra le 16.50 e le 17.30.

DIRETTA MILANO SANREMO 2019: I PROTAGONISTI ATTESI

Per descrivere l’imprevedibilità della Milano Sanremo, basterebbe raccontare gli esiti delle ultime tre edizioni: nel 2016 vittoria del francese Arnaud Demare in uno sprint di gruppo a ranghi compatti, nel 2017 successo per il polacco Michal Kwiatkowski davanti a Peter Sagan e Julian Alaphilippe in uno sprint ristretto, infine l’anno scorso il meraviglioso assolo di Vincenzo Nibali ad anticipare i velocisti. Demare naturalmente è uno dei nomi accreditati in caso di arrivo allo sprint, insieme all’australiano Caleb Ewan, secondo l’anno scorso (senza Nibali avrebbe vinto…) e naturalmente Elia Viviani e Fernando Gaviria, i due velocisti da copertina anche se nessuno dei due finora è mai entrato fra i primi tre di una Milano Sanremo. C’è poi chi come Peter Sagan può puntare sia sulla volata sia su un attacco precedente, discorso che varrebbe anche per Julian Alaphilippe, che però è compagno di squadra di Elia Viviani. In casa Deceuninck-Quick Step dunque la tattica potrebbe essere: il francese libero di attaccare su Cipressa/Poggio, ma Elia capitano in caso di arrivo allo sprint. Tra chi potrebbe attaccare prima ci sono anche il campione olimpico Greg Van Avermaet, Tom Dumoulin, magari un Alberto Bettiol in grande spolvero alla Tirreno Adriatico e naturalmente Vincenzo Nibali. Per lo Squalo non servono molte parole: basta ricordare che cosa era successo dodici mesi fa…



