Diretta Pisa Carrarese/ Streaming video e tv: bel derby di Toscana (Serie C)

Pisa Carrarese, partita che si gioca sabato 23 marzo alle ore 20.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Ancora un derby toscano con i nerazzurri confermati in crescita, con l’ultimo successo in casa dell’Olbia che ha permesso al Pisa di agganciare il gruppo delle quarte, a quota 50 punti assieme a Pro Vercelli, Arezzo e Carrarese e dunque ancora a caccia di una qualificazione diretta nella fase nazionale dei playoff. Dall’altra parte, proprio gli apuani hanno risposto presente a un impegno delicato, andando a rifilare un secco tris all’Arezzo nel big match della scorsa giornata: risultati che hanno causato questa bagarre al quarto posto, anche se Arezzo, Carrarese e Pisa sono separate in classifica da due partite in più giocate rispetto alla Pro Vercelli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pisa Carrarese non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CARRARESE

Le probabili formazioni del match che si affronteranno presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa nerazzurri giocheranno con Gori, Meroni, Benedetti, Brignani, Birindelli, Gucher, Verna, Lisi, Minesso, Masucci e Marconi. Risponderà la Carrarese con Mazzini; Carissoni, Luca Ricci, Karkalis, Scaglia; Cardoselli, Varone; Bentivegna, Biasci, Valente e Maccarone.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-4-1-2 schierato dal tecnico del Pisa, Luca D’Angelo, ed il 4-2-3-1 scelto dal mister della Carrarese, Silvio Baldini. Gran poker per i marmiferi nel match d’andata di questo campionato, Pisa battuto 4-1 con una doppietta di Caccavallo e le reti di Piscopo e Addiego Mobilio. Pisa battuto in casa anche nell’ultimo precedente interno contro la Carrarese, 0-2 il 24 marzo 2018 con un autogol di Lisuzzo e un’autorete di Cardoselli. I pisani non battono gli apuani in casa dall’1-0 del 29 febbraio 2016, rete decisiva messa a segno da Lores.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Pisa favorito per la conquista dei tre punti contro la Carrarese. Vittoria in casa quotata 2.10 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.00 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.55 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.10 e 1.60.



