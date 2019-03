Diretta Spagna Norvegia/ Streaming video e tv: Luis Enrique favorito

Spagna Norvegia, diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis, si gioca questa sera sabato 23 marzo 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Mestalla di Valencia. Spagna Norvegia apre il cammino delle due squadre nel girone F delle qualificazioni agli Europei 2020 e vede logicamente favoriti gli uomini di Luis Enrique: la Spagna sarà il principale punto di riferimento di questo girone, favorita sia per una qualificazione anche piuttosto agevole e naturalmente pure per il successo nella partita di oggi, per mettere subito in discesa il cammino verso il torneo continentale dell’anno prossimo. La Norvegia invece è chiamata a ribaltare i probabili rapporti di forza del girone, non tanto verso la Spagna quanto nei confronti di Romania e Svezia, al momento le principali candidate al secondo posto che varrà anch’esso la qualificazione. Fare bene in Spagna naturalmente sarebbe un eccellente segnale in tal senso…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che non ci sarà una diretta tv di Spagna Norvegia in Italia e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per questa partita delle qualificazioni europee. Il punto di riferimento principale sarà di conseguenza il sito ufficiale della Uefa nella sua sezione dedicata (https://www.uefa.com/european-qualifiers/), oltre che sui profili social delle due Federazioni coinvolte.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA

Rispetto all’ultimo impegno delle Furie rosse in amichevole contro la Bosnia a novembre chiaramente Luis Enrique cambierà molto le carte in tavola e per le probabili formazioni di Spagna Norvegia punterà solo sugli uomini più in forma. In questo senso il ct spagnolo ha dovuto rinunciare solo pochi giorni fa a Fabian Ruiz: il giocatore del Napoli è caduto vittima dell’influenza e non sarà a disposizione. Il 4-3-3 iberico è comunque imponente. Vedremo posti in difesa dal primo minuto di fronte a De Gea Sergio Ramos e Inigo Martinez, mentre toccherà al duo Gayà-Sergi Roberto agire ai lati. Pochi i dubbi anche nella mediana delle Furie Rosse con Busquets chiamato in cabina di regia e affiancato da Ceballos e Saul. A completamento vediamo poi il terzetto Rodrigo Moreno, Morata e Munlain titolare in attacco dal primo minuto. Sarà invece 4-4-2 il modulo di riferimento per Lagerback e la Norvegia che tra i pali si affiderà a Jarstein. Per la difesa spazio dal primo minuto al centro per Rosted e Nordtveit, con Elabdellauoi e il palermitano Aleesami adibiti ai lati del reparto. In avanti si candidano per le maglia da titolari Selnaes e Henriksen mentre toccherà a Elyonussi e Johansen completare lo schieramento a centrocampo. Maglie confermate poi in attacco con King e Kamara in campo questa sera dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Spagna Norvegia, che appare una partita a senso unico anche secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 per una vittoria della Spagna è infatti proposto a 1,16 ed è dunque considerato quasi certo, poi si sale a quota 7,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e si toccherà infine la quota di ben 16,00 volte la posta in palio in caso di segno 2, indicante naturalmente un successo per la Norvegia, che farebbe sensazione in terra spagnola.



