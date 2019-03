PAGELLE/ Italia Finlandia 2-0: Kean il migliore, Immobile lotta ma non segna…

Una bella Italia batte 2 a 0 la Finlandia ed inizia come meglio non potrebbe il suo cammino nelle qualificazioni per Euro 2020. La squadra di Roberto Mancini sblocca subito il risultato nel primo tempo con un tiro dalla distanza di Niccolò Barella, poi nella ripresa cala leggermente d’intensità ma riesce a tenere inviolata la porta di Gigio Donnarumma e soprattutto a trovare il gol della sicurezza con Moise Kean, quello che non a caso alla vigilia della gara alla Dacia arena di Udine il “Mancio” aveva ribattezzato come un “predestinato”. Voto Italia 7: l’avversaria è quello che è, ma è anche vero che si vince sempre contro la squadra che si ha di fronte. I miglioramenti visti in Nations League proseguono. L’Italia di Mancini fa ben sperare per il futuro.

PAGELLE ITALIA FINLANDIA

Donnarumma 6: Praticamente mai impegnato, si fa trovare pronto nel gioco al piede quando si tratta di costruire dal basso.

Piccini 6: Tecnicamente non è un fenomeno, ma fa il suo soprattutto in propulsione offensiva. Promosso.

Chiellini 6,5: La solita sicurezza.

Bonucci 6,5: Pukki una volta lo brucia, per il resto è sempre attento e prezioso in fase di impostazione.

Biraghi 6,5: Spina nel fianco dei finlandesi: allarga sempre la difesa avversaria con le sue continue sovrapposizioni. Dal 90′ Spinazzola: s.v.

Barella 7: Il suo gol è fondamentale per sbloccare il match e consentire all’Italia di gestire. Non è più una promessa, è una realtà.

Jorginho 5,5: Non la sua migliore serata, sottotono.

Verratti 6,5: Regala sprazzi di classe pura.

Bernardeschi 6: Non quello visto in Champions, ma garantisce corsa.

Immobile 6: Corre ovunque su tutto il fronte d’attacco ma non riesce ad interrompere il digiuno dal gol. Suo l’assist per Kean. Quagliarella dal 78′ 6.5: Sfiora due volte il gol: l’Italia ha un bomber ispiratissimo, per quanto attempato possa essere.

Kean 7: Lotta, corre e…segna. Predestinato.

Mancini 7: Ha dato un gioco all’Italia. Mancava.



© RIPRODUZIONE RISERVATA