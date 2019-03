Probabili formazioni Italia Finlandia/ Quote, Mancini lancia Kean e Piccini?

Si accende questa sera alle ore 20,45 alla Dacia Arena di Udine la partita tra Italia e Finlandia, primo esordio della nazionale di Mancini per il torneo di Qualificazione agli Europei 2020. Sulla carta l’impegno non pare troppo gravoso per i nostri azzurri ma di certo al nostro ct come al suo collega finlandese non saranno concessi errori di alcun tipo nello stilare le probabili formazioni di Italia Finlandia. Il match è davvero troppo importante e di certo va oltre alla sola posta in gioco, oltre quindi al pass per la prossima edizione della competizione continentale. Dopo una Nations league non troppo soddisfacente ci attendiamo tutti una grande prova da parte della nostra nazionale, in primis lo stesso commissario tecnico. va poi detto che Mancini si presenta al torneo con una rosa praticamente al completo: mancano solo Chiesa e Florenzi, che hanno lasciato il ritiro di Coverciano pochi giorni fa, e nello spogliatoio poi spicca il nome pure di qualche giovane talento come Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Italia Finlandia.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di considerare le probabili formazioni di Italia Finlandia andiamo a controllare anche che cosa ci dire il pronostico di questo atteso match a Udine. Secondo le quote date dalla snai per 1×2 gli azzurri sono i naturali favoriti: la vittoria dell’Italia è stata infatti data a 1,30 contro il più elevato 11,00 dato alla Finlandia, mentre il pareggio è stato fissato a 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FINLANDIA

LE MOSSE DI MANCINI

Per le probabili formazioni di Italia Finlandia il ct azzurro dovrebbe optare per il consueto 4-3-3 dove troverebbero spazio solo i giocatori più in forma. I ballottaggi però si sprecano, sia tra i pali che in attacco: a difendere lo specchio degli azzurri però dovrebbe essere sempre Gigio Donnarumma. Di fronte il numero 1 del Milan ci sarà quindi un reparto a 4 più che confermato: vedremo Chiellini e Bonucci al centro, con Biraghi e uno tra Piccini e Spinazzola ai lati del reparto difensivo. Maglie più che confermate anche in mediana dove non possiamo fare a meno di Jorginho in cabina di regia: ecco assieme anche Verratti e Barella, pur con Zaniolo a disposizione dalla panchina. Per l’attacco si fanno avanti Bernardeschi, in grande stato di forma, e Politano (ma Kean potrebbe venirgli preferito anche dal primo minuto): sarà poi ballottaggio fino al fischio d’inizio tra Immobile e Quagliarella per il ruolo di prima punta nel tridente offensivo

LE SCELTE DI KANERVA

Sarà invece il 4-4-2 il modulo di partenza del ct Kanerva, che dovrebbe scommettere sul numero 1 del Bayer Leverkusen Hradecki per occupare lo spazio tra i pali. In difesa si candidano poi per un posto al centro della difesa Tolvio e Arajuuri, mentre saranno Uronen e uno tre Raital e Grandlund ad agire ai lati del reparto difensivo. In mediana appare irrinunciabile il duo al centro con Kamara e Sparv mentre ai lati si candidano per la maglia dla primo minuto Soiri e Lod, benche non siano da escludere ampi ballottaggi anche in questa parte del campo. Sono invece confermate dal primo minuto le maglie in attacco per la nazionale finlandese: saranno Pukki e Tuominen i titolari di Kanerva.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Biraghi, Chiellini, Bonucci, Piccini; Verratti, Jorghino, Barella; Bernardeschi, Immobile, Politano All. Mancini

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Tuominen. All. Kanerva



