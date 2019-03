Probabili formazioni Olanda Germania/ Diretta tv: nessuna sorpresa per Koeman

Avrà luogo solo domani sera alle ore 20,45 la sfida tra Olanda e Germania, match per la seconda giornata del Torneo di Qualificazione agli Europei 2020, ma solo primo appuntamento ufficiale della squadra di Loew dopo l’amichevole contro la Serbia di pochi giorni fa. Comincia quindi oggi il cammino dei tedeschi verso il tabellone finale della competizione europea e al primo match ecco un avversario d’eccezione come l’Olanda, già sfidata in realtà solo pochi mesi fa in occasione della Nations league. Conscio del 2-2 trovato in tale occasione ma pure della diversa posta in palio, Loew certamente ha preparato con cura le probabili formazioni di Olanda Germania : pure Koeman però non arriva allo scontro di domani sera alla Johan Cruijff impreparato, ma anzi con a disposizione uomini davvero in grande stato di forma. Andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per probabili formazioni di Olanda Germania.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di controllare da vicino le probabili formazioni di Olanda Germania ricordiamo che la sfida di domani sera sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre e per la precisione su Rete 4; dunque sarà pure disponibile la diretta streaming video della partita tramite il servizio Mediset play. Segnaliamo che potrete accadere al sito ufficiale www.uefa.com e ai relativi account, presenti sui social network, per avere accesso alle informazioni utili sulla sfida di Amsterdam valida per le qualificazioni agli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

LE MOSSE DI KOEMAN

Per le probabili formazioni di Olanda Germania è assai probabile che lo stesso Koeman non si discosti troppo dallo schieramento visto contro i tedeschi proprio il novembre scorso in occasione del match per la Nations league: dopo tutto la lista dei convocati per gli orange è ben chiara. Ecco quindi che sarà 4-2-3-1 per la nazionale di casa ad Amsterdam, con Cillessen tra i pali: di fronte non mancheranno i due centrali De Ligt e Van Dijks con il duo Blind-Tete chiamati ai lati. In mediana spazio dal primo minuto per De Jong e l’atalantino De Roon, in un grande momento con la maglia della Dea: toccherà quindi a Wijnaldum fare da tre quartista. Per l’attacco poi le maglie potrebbero venir consegnate a Babel, Depay e Promes, benchè certo non manchino altre alternative.

LE SCELTE DI LOEW

Per la partita di domani sera ad Amsterdam pure Loew potrebbe non regalarci grandi sorprese benchè, va detto, che rispetto alle convocazioni fatte per la Nations league, domani vi sarà qualche nome in meno. Ecco quindi che ipotizzando ancora una volta il 3-4-3 come modulo di partenza vedremo sempre Neuer tra i pali, con di fronte a sè il terzetto titolare composto da Ginter, Sule e Rudiger. Per la mediana a 4 si candidano per un posto al centro del reparto Kimmich e Kroos: toccherà allora a Schulz e Kehrer giocare da titolari sulle fasce. In attacco la prima ipotesi per la Germania vede Gnabry, Timo Werner e Sanè in campo da titolari, ma sono possibili soluzioni differenti.

IL TABELLINO

OLANDA (4-2-3-1): Cilessen; Tete, De ligt, Van Dijks, Blind; De Jong, De Roon ; Promes, Wijnaldum, Depay; Babel. All. Koeman

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Rudiger, Sule; Schulz, Kimmich, Kroos, Kehrer; Sanè, Werner, Gnabry. All. Loew



© RIPRODUZIONE RISERVATA