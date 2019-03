Probabili formazioni Spagna Norvegia/ Quote Lagerback punta su Aleesami

Si accenderà solo questa sera alle ore 20,45 allo stadio Mestalla di Valencia la partita tra Spagna e Norvegia, atteso scontro per la prima giornata del girone F per il torneo di Qualificazione agli europei 2020. Il banco di prova è prestigioso e la nazionale nordica un avversario affatto da sottovalutare: ecco perchè al ct delle Furie Rosse Luis Enrique non sarà concesso alcun errore nello stilare le probabili formazioni di Spagna Norvegia. Di certo c’è comunque grande attesa per questo scontro diretto: la nazionale di mister Lagerback potrebbe essere una delle outsider di questa competizione in vista degli Europei del 2020 e di certo abbiamo ancora visto poco di questa nuova Spagna nell’amichevole giocata con la Bosnia a novembre. Andiamo quindi a analizzare da vicino le probabili formazioni Spagna Norvegia, match atteso questa sera a Valencia.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare con cura le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Spagna Norvegia andiamo a vedere anche che cosa ci dice il pronostico, che sorride naturalmente alla compagine iberica. Secondo le quote date dalla snai per l’1×2 ecco che il successo delle furie rosse è stato fissato a 1,16, contro il più elevato 15,00 affibbiato alla vittoria dei norvegesi: il pareggio è stato invece quotato a 7,25.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA NORVEGIA

LE MOSSE DI ENRIQUE

Per le probabili formazioni di Spagna Norvegia, il tecnico Luis Enrique dovrà fare a meno di un volto noto del campionato italiano, ovvero il napoletano Fabian Ruiz, fermato nei giorni scorsi da una fastidiosa influenza. Non di meno il ct ha dalla sua uno spogliatoio più che pieno e pure sarà il 4-3-3 il modulo di partenza per lo schieramento iberico. Vedremo quindi De Gea titolare tra i pali (pur con Kepa a disposizione), mentre di fronte al numero del Manchester Unietd vedremo dal primo minuto Sergio Ramos e Inigo Martinez al centro, e toccherà quindi al duo Sergi Roberto-Gayà agire al lati del reparto difensivo. In mediana spazio dal primo minuto a Sergio Busquets in cabina di regia, con Ceballos e Saul confermati: sarà poi attacco titolare per la Spagna con Rodrigo Moreno, Alvaro Morata e Iker Munain.

LE SCELTE DI LAGERBACK

Lagerback per questo banco di prova spagnolo dovrebbe optare per il 4-4-2 come modulo iniziale con però diverse novità rispetto agli schieramenti visti a novembre per la Nations league. Sarà però sempre il numero 1 dell’Herta Berlino Jarstein a collocarsi tra i pali: di fronte è pronto un solido schieramento a 4 in difesa con Elabdellaoui, Rosted, Nordtveit e il rosanero Aleesami titolari confermati. Anche in mediana il ct del leoni non ha troppi dubbi, visto pure il valore dell’avversario di questa sera: troveremo quindi Selnaes e Henriksen al centro mentre il duo Elyounoussi-Johansen si candida per le maglie da titolari ai lati. Attacco più che confermato per la Norvegia a due punte, con i bomber King del Bournemouth e Kamara dello Shenzhen, pur con parecchie soluzioni alternative possibili.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Inigo Martinez, Gayà; Ceballos, Busquets, Saul; Rodrigo Moreno, Morata, Muniain. Allenatore: Luis Enrique

NORVEGIA: (4-4-2): Jarstein; Elabdellaoui, Rosted, Nordtveit, Aleesami; Johansen, Selnaes, Henriksen, Elyonussi; King, Kamara. Allenatore: Lars Lagerbäck



