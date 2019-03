Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live, 1^ giornata (23 marzo)

Si chiude oggi sabato 23 marzo la prima giornata del torneo di qualificazione ai prossimi Europei 2020 e siamo quindi impazienti di conoscere quali saranno gli ultimi risultati ad arrivarci dai tanti campi impegnati. Occhi puntati poi oggi in particolare modo sulla nazionale italiana di Roberto Mancini, protagonista primo livello, assieme alla Spagna di questa intenso sabato ricco di partite. Come è facile immaginare infatti il calendario di questa giornata è fittissimo e saranno ben tre i gironi impegnati e quindi D, F e J. Andiamo quindi a controllare il calendario e quindi i risultati delle qualificazioni agli Europei 2020 che otterremo oggi. Il primo fischio d’inizio è atteso per le ore 15,00 per la partita tra Georgia e Svizzera. Si tornerà poi in campo, da programma, alle ore 18,00 per le partite Gibilterra-Irlanda, Svezia-Romania e Malta-Far Oer. Terzo turno per i match di oggi alle ore 20,45, quando è stato fissato anche il fischio d’inizio di Italia-Finlandia, primo banco di prova per i convocati del ct azzurro: a quell’ora poi avrà luogo anche Spagna-Norvegia, Liechtenstein-Grecia e Bosnia Erzegovina-Armenia.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020: I GIRONI

In attesa di dare la parola ai campi e di conoscere quindi i risultati delle qualificazioni agli Europei del 2020 diamo un occhio anche ai tre gironi che saranno oggi protagonisti, facendo come prima cosa, focus proprio sugli azzurri. L’Italia di Mancini infatti è stata selezionata nel girone J e oltre alla Finlandia, che affronterà questa sera alle ore 20,45 alla Dacia Arena, vede come prossimi avversari anche Grecia, Armenia, Bosnia Erzegovina e Liechtenstein. Segnaliamo inoltre che la Spagna, altra big del continente oggi in campo per il torneo, è stata inserita nel gruppo F assieme a Svezia, Norvegia, Romania, Malta e Far Oer. A mancare è quindi solo il girone D dove spicca il nome della Svizzera che ottimamente si era comportata nella Nations league: oltre ai rossocrociati qui vediamo pure Danimarca, Georgia, Irlanda e Gibilterra.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020

Ore 15:00 Georgia-Svizzera

Ore 18:00 Gibilterra-Irlanda

Ore 18:00 Malta-Faerøerne

Ore 18:00 Svezia-Romania

Ore 20:45 Bosnia Erzegovina-Armenia

Ore 20:45 Italia-Finlandia

Ore 20:45 Liechtenstein-Grecia

Ore 20:45 Spagna-Norvegia



