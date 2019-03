Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (girone A 23 marzo)

Il terzo campionato italiano torna sotto ai riflettori e mentre le altre serie del calcio italiano sono ferme per la sosta delle nazionali, la Serie C scende in campo già oggi sabato 23 marzo per disputare la tanto attesa 32^ giornata. Protagonista assoluto per i risultati di Serie C di questa giornata sarà il girone A: tutti i match sono previste oggi, senza postici o anticipi, o incursioni degli altri due gruppi in cui è diviso il campionato. Ecco che allora il programma delle partite previste per oggi si fa abbastanza risicato con solo 9 incontri e un club, ovvero l’Albissola tenuto forzatamente a riposo dopo il pari con Gozzano, visto che ormai la Pro Piacenza (con cui era previsto oggi il match dei liguri) è fuori dal campionato. Osservando il calendario delle partite e quindi dei risultati della Serie C previste oggi vediamo che sono appena due le fasce orarie in cui si scenderà in campo. Alle ore 14,30 ecco che avranno inizio Arzachena-Pontedera, Cuneo-Alessandria, Gozzano-Novara, Juventus U23-Pro Vercelli, Lucchese-Pro Patria e Pistoiese-Olbia. Alle ore 20,30 è invece previsto il fischio d’inizio di Arezzo-Piacenza, Entella-Siena e Pisa-Carrarese.

RISULTATI SERIE C: CLASSIFICA DEL GIRONE A

Visto che sarà solo il girone A l’unico protagonista di questa giornata tutte dedicata ai risultati della Serie C vediamo più da vicino che sta accadendo nella classifica, che pure risulta ancora incompleta e non sono stati recuperati ancora tutte le partite del caso. In vetta, nonostante ancora qualche match da recuperare, troviamo ancora l’Entella con ben 57 punti e solo due di vantaggio sul Piacenza, in netta ripresa nelle ultime giornate della stagione regolare. Terzo gradino del podio poi per Siena con 52 punti, mentre vediamo a contendersi il quarto gradino ben 4 club con 50 punti a testa e quindi Pro Vercelli, Arezzo, Carrarese e Pisa. Chiudono quindi la top ten Pro Patria, Pisa, Novara e Pontedera, con i granata a quota 39 punti. Andando dietro i grigiorossi dell’Alessandria che pure essendo a un passo dalle top ten vantano solo 32 punti, gli stessi di Juventus U23 e Gozzano. Solo 31 i punti dell’Olbia e 30 quelli della Pistoiese, con Arzachena, Albissola e Cuneo fin troppo vicini alla zona rossa della classifica: qui però il fanalino di coda è la Lucchese, di ritorno dall’ennesimo KO con il Siena.

RISULTATI SERIE C 32^ GIORNATA

Ore 14:30 Arzachena-Pontedera

Ore 14:30 Cuneo-Alessandria

Ore 14:30 Gozzano-Novara

Ore 14:30 Juventus U23-Pro Vercelli

Ore 14:30 Lucchese-Pro Patria

Ore 14:30 Pistoiese-Olbia

Ore 20:30 Arezzo-Piacenza

Ore 20:30 Entella-Siena

Ore 20:30 Pisa-Carrarese

CLASSIFICA GIRONE A

Entella 57

Piacenza 55

Siena 52

Pro Vercelli, Arezzo, Carrarese, Pisa 50

Pro Patria 46

Novara 42

Pontedera 39

Alessandria, Juventus U23, Gozzano 42

Olbia 31

Pistoiese 30

Albissola, Cuneo 20

Lucchese 17



