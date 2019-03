Fabio Aru si opera e deve dire addio al Giro d’Italia 2019. Il ciclista azzurro infatti è costretto a fermarsi per la costrizione dell’arteria iliaca che lo porterà all’operazione chirurgica alla gamba sinistra. Se i tempi di recupero potranno essere anche piuttosto moderati, si parla di tre-quattro mesi, il problema è legato al calo di potenza che lo porterà a una lenta e graduale riabilitazione. Questo problema fisico è la base, come racconta La Gazzetta dello Sport nella sua versione online, del periodo buio del ciclista che di recente non era riuscito a raggiungere i suoi soliti risultati. Oltre al Giro d’Italia dovrà saltare anche la Volta a Cataluyna per la quale si stava preparando in maniera meticolosa. Il problema in questione ne limitava il gesto atletico, facendogli perdere potenza nei momenti di grande sforzo. Una cosa che è stata poi capita dopo gli esami strumentali che hanno portato appunto all’operazione.

Aru si opera, addio Giro d’Italia: costrizione di un’arteria della gamba sinistra

Continua il momento no di Fabio Aru che è costretto a dire addio al Giro d’Italia 2019 a causa di una operazione chirurgica per limitare un problema a un’arteria della gamba sinistra. Già l’anno passato Aru non era stato molto fortunato, visto che era stato costretto a ritirarsi alla diciannovesima tappa della stessa competizione, senza dunque riuscire a piazzarsi nella classifica finale. Giro d’Italia che ha rischiato di vincere per due volte tra il 2014 e il 2015 quando si posizionò prima terzo e poi secondo. L’anno scorso era tornato a correre in questa prestigiosa gara dopo due anni di assenza nelle edizioni 2016 e 2017. La sua prima partecipazione risale al 2013, con un risultato che certo non è entrato negli annali della storia visto che Fabio all’epoca arrivo addirittura 42esimo.

