Diretta Catanzaro Rieti/ Streaming video e tv: calabresi in forte crisi (Serie C)

Catanzaro Sicula Leonzio, che sarà diretta dal signor Davide Curti, si gioca alle ore 14:30 di domenica 24 marzo: è una delle partite valide per la 32^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019. Situazione complessa quella dei calabresi, che dopo aver tenuto un ritmo impressionante per tutto il campionato (lasciando intendere di potersi giocare anche la promozione diretta) sono crollati: tre sconfitte consecutive, quella di Rieti ha portato a 3 i punti di ritardo dal Catania sul quale va fatta la corsa per andare direttamente alla fase nazionale dei playoff, se non altro la quinta in classifica (Monopoli) è lontana ben 11 punti. La Sicula Leonzio ha invece pareggiato il recupero di mercoledì contro il Potenza, firmando così il settimo risultato utile consecutivo grazie ad un gol arrivato al 93’ minuto: ci sono 15 punti in questo lasso di tempo, utili per portare la squadra siciliana ad agganciare una posizione virtuale nei playoff che a questo punto contenderà alla Casertana e alla Vibonese, che hanno i suoi stessi punti. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Catanzaro Sicula Leonzio, di cui ora presentiamo le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Sicula Leonzio non sarà disponibile: infatti queste le partite del campionato di Serie C, ad eccezione di qualche posticipo, sono esclusiva del portale elevensports.it che ancora una volta le fornisce ai propri abbonati (o a chi decidesse di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso) in diretta streaming video. Per seguire questa sfida sarà dunque necessario dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO SICULA LEONZIO

In Catanzaro Sicula Leonzio Auteri dovrebbe puntare sui soliti noti: il ballottaggio offensivo riguarda Bianchimano e Mamadou Kanoute, con il primo titolare sarebbe Fischnaller a occupare la posizione di esterno sinistro, mentre D’Ursi sicuramente giocherà anche se Ciccone potrebbe rappresentare un’altra soluzione (come centravanti). A centrocampo Statella e Favalli si posizionano sulle corsie (Posocco e Casoli provano a insidiare i titolari) con Iuliano e Maita in mezzo al campo, poi Signorini, Celiento e Riggio dovrebbero formare come sempre il terzetto difensivo che proteggerà il portiere Furlan. Sicula Leonzio schierata con il 3-5-2 da Vincenzo Torrente: potrebbe non farcela Ferrini, dunque Petta ne prenderà il posto completando la difesa con Aquilanti e Laezza che si dispongono davanti a Pane. De Rossi e Squillace gli esterni con Esposito in cabina di regia, poi Marano e D’Angelo dovrebbero rappresentare i due interni di centrocampo con Rossetti e Miracoli di punta, possibile che un posto lo trovi anche Francesco Russo che è l’eroe del Viviani con la sua rete a tempo scaduto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Catanzaro Sicula Leonzio avrete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il bookmaker indica nei calabresi la squadra favorita per la vittoria, con un valore pari a 1,83 volte la somma giocata per il segno 1. Il pareggio, evidenziato dal segno X, vi permetterebbe un guadagno di 3,20 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto mentre con l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, vincereste una somma pari a 4,50 volte la somma investita.



