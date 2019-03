Diretta Fano Feralpisalò/ Streaming video e tv: bresciani in frenata (Serie C)

Fano Feralpisalò, che si gioca domenica 24 marzo alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Dopo l’ultimo pesante 3-0 subito in casa del Ravenna i marchigiani – che domenica scorsa non hanno giocato contro la Fermana e dunque hanno una partita in meno – sono rimasti da soli all’ultimo posto in classifica, a 3 lunghezze da Renate, Rimini, Albinoleffe e Virtus Verona che si dividono in quattro il penultimo posto. Servirà dunque un cambio di passo contro una Feralpisalò che dopo il pari interno contro la Sambenedettese è scivolata a 3 punti di distanza dalla Triestina seconda: i Leoni del Garda nelle ultime due giornate hanno ottenuto un solo punto perdendo la chance di agganciare la seconda piazza, ma restano comunque in piena corsa per arrivare direttamente alla fase nazionale dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fano Feralpisalò non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FANO FERALPISALO’

Le probabili formazioni del match che si affronteranno presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa marchigiani giocheranno con Voltolini; Sosa, Celli, Magli; Vitturini, Lulli, Lazzari, Liviero; Ferrante, Filippini e Scardina. Risponderà la Feralpisalò con questo undici titolare: De Lucia; Legati, Magnino, Giani, Contessa; Guidetti, Pesce, Scarsella; Vita, Maiorino e Marchi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-4-3 schierato dal tecnico del Fano, Massimo Epifani, ed il 4-3-1-2 scelto dal mister della Feralpisalò, Domenico Toscano. All’andata la Feralpisalò si è imposta di misura contro il Parma, 1-0 firmato da una rete di Scarsella. Ultimo precedente a Fano il 27 gennaio 2018, 1-1 il risultato con gol lombardo di Voltan e pari marchigiano di Fioretti. Ultima vittoria del Fano contro la Feralpisalò in casa, il 3-1 del 12 marzo 2017 con gol di Gualdi, Germinale e Schiavini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Feralpisalò favorita per la conquista dei tre punti contro il Fano. Vittoria in casa quotata 3.45 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 2.95 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.15 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.10 e 1.60.



