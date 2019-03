Diretta Imolese Monza/ Streaming video tv: che sfida al Romeo Galli! (Serie C)

Imolese Monza si gioca alle ore 16:30 di domenica 24 marzo e rientra nel programma della 32^ giornata nel campionato di Serie C 2018-2019. Siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare, e questa partita dello stadio Romeo Galli vale tantissimo: i padroni di casa sono reduci dallo straripante 3-0 di Terni e, imbattuti da quattro giornate, continuano ad avanzare la loro candidatura alla fase nazionale dei playoff, avendo solo 4 punti di ritardo dal secondo posto della Triestina e confermandosi come autentica rivelazione di un girone B che stanno affrontando da neopromossi. Il Monza non è da meno: quarto lo scorso anno ed eliminato al primo turno dei playoff, con l’avvento di Berlusconi e Galliani e la rivoluzione della rosa a gennaio i brianzoli si sono rilanciati, pareggiando il Monday Night sul campo della capolista Pordenone e arrivando al sesto posto insieme al Ravenna, con sole due lunghezze di svantaggio rispetto alla stessa Imolese e dunque con tutte le possibilità di arrivare subito alla fase nazionale, considerando che la striscia positiva dura da sei partite e c’è una sola sconfitta nelle ultime 15. Andiamo ora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Galli, mentre aspettiamo con trepidazione la diretta di Imolese Monza che prenderà il via tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Imolese Monza non sarà disponibile: infatti queste le partite del campionato di Serie C, ad eccezione di qualche posticipo, sono esclusiva del portale elevensports.it che ancora una volta le fornisce ai propri abbonati (o a chi decidesse di acquistare il singolo match ad un prezzo fisso) in diretta streaming video. Per seguire questa sfida sarà dunque necessario dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE MONZA

Nelle probabili formazioni di Imolese Monza, Alessio Dionisi si vede costretto a rinunciare allo squalificato Bensaja: dovrebbe essere Roberto Ranieri a prenderne il posto come mezzala sinistra, con la conferma di Gargiulo dall’altra parte e Carraro (reduce dal primo gol in campionato) in cabina di regia. Potrebbe cambiare qualcosa davanti, ma Lanini e Rosseti (doppietta domenica scorsa) sono sempre favoriti su Michael De Marchie e Giuseppe Giovinco; in difesa Sciacca e Fiore occuperanno le corsie esterne dando supporto ai due centrali che saranno Checchi e Carini, schierati a protezione del portiere Gian Maria Rossi. Il Monza potrebbe confermare il 4-3-1-2 di Pordenone: Filippo Scaglia e Marconi davanti a Guarna, Lepore da terzino destro tattico con Anastasio dall’altra parte e Fossati a comandare un centrocampo nel quale Armellino e Lora saranno le due mezzali. D’Errico il trequartista ad agire tra le linee con Andrea Brighenti ed Ettore Marchi di punta; se Cristian Brocchi decidesse di cambiare qualcosa potrebbe dare spazio a Galli in mezzo al campo, a Chiricò sulla trequarti ed eventualmente a Tentardini come laterale basso sulla corsia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per un pronostico su Imolese Monza indicano nella squadra di casa la favorita: siamo però in equilibrio, considerando che il segno 1 per la vittoria dei romagnoli vale 2,40 volte la somma messa sul piatto mentre per il segno 2 che identifica il successo esterno dei brianzoli il valore è di 3,00 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte l’ammontare della vostra giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA