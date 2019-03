Diretta Monopoli Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: derby pugliese (Serie C)

Monopoli Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Marco Rossetti della sezione Aia di Ancona, è il derby pugliese in programma alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2019, per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Vediamo dunque come si avvicinano le due formazioni a questa interessante sfida Monopoli Virtus Francavilla, a cominciare dai padroni di casa: i bianconeri hanno 40 punti, sono dunque una delle tante squadre che appartengono al gruppone di chi insegue i playoff e settimana scorsa hanno perso 1-0 sul campo della Sicula Leonzio, una battuta d’arresto da riscattare. La Virtus Francavilla invece è scesa in campo mercoledì pomeriggio nel recupero con la Viterbese e ha ottenuto un pareggio casalingo per 0-0 che ha portato a 41 punti in classifica la Virtus: posizione di conseguenza quasi identica a quella del Monopoli, facile capire che la partita di oggi, oltre che un derby pugliese, sarà sopratutto una delicata sfida in zona playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monopoli Virtus Francavilla; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni per Monopoli Virtus Francavilla ci dicono che nel derby i padroni di casa potrebbero scendere in campo con il 3-5-2: Giuseppe Scienza infatti potrebbe proporre Pissardo titolare in porta, protetto dalla retroguardia a tre con Ferrara, Bastrini e De Franco; a centrocampo invece la folta linea a cinque potrebbe vedere Rota, Paolucci, Sounas, Zampa e Fabris titolari da destra a sinistra, infine ecco Berardi e Gerardi a comporre il tandem d’attacco. Speculare modulo 3-5-2 prevedibile pure per la Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini: in questo caso ecco Nordi in porta e davanti a lui i tre difensori Pino, Tiritiello e Caporale; Puntoriere, Folorunsho, Tchetchoua, Gigliotti e Nunzella sono invece i possibili cinque uomini da destra a sinistra per quanto riguarda il centrocampo, infine ecco Partipilo e Sarai come indiziati per le due maglie a disposizione in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Monopoli Virtus Francavilla: il derby pugliese secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai vede favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto a 2,10. Si sale poi a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X), infine una vittoria esterna da parte della Virtus Francavilla varrebbe 3,65 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.



