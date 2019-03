Diretta Motocross/ Gp Gran Bretagna 2019: streaming video e tv di gara 1 e gara 2

Il Mondiale della Mxgp torna in campo e lo fa a Matterley Basin dove il Motocross sarà in diretta per il Gran premio della Gran Bretagna 2019, oggi domenica 24 marzo. Dopo le belle cose viste solo pochi giorni fa in Argentina ecco che Tony Cairoli e colleghi ritorneranno a brillare, ma sul fango inglese, in un banco di prova tra i più noti e caratteristici del campionato iridato. Ancora una volta i riflettori saranno ovviamente sul pilota siciliano, che ha realizzato una eccezionale doppietta a Nequen: l’azzurro della Ktm poi oggi di certo proverà a capitalizzare al massimo l’assenza annunciata del rivale e campione del mondo di Motocross in carica Jeffrey Herlings. Il fango inglese potrebbe scombinare le carte in questa avvincente domenica. In attesa però di scoprire chi troverà il podio ricordiamo come sarà possibile per gli appassionati seguire in diretta la Motocross e quali saranno gli appuntamenti per il Gp di Gran Bretagna 2019, facendo il calcolo con il fuso orario tra Inghilterra e Italia. Il primo appuntamento sarà quindi alle ore 10,45 con il Warm up, mentre la prima gara del Gp inglese avrà inizio alle ore 14,15 italiane e si svolgerà nel modo classico con 30 minuti di gara e due giri. Ultimo banco di prova per questo evento a Matterley Basin è previsto alle ore 17,10 e quindi gara 2, che metterà in palio gli ultimi 25 punti per la classifica iridata per questo fine settimana.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Buone notizie ci arrivano per tutti gli appassionati della Mxgp: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv delle due prove al Gp della Gran Bretagna 2019. Segnaliamo che gli appuntamenti saranno visibili al canale Eurosport 2, al numero 211 del telecomando della piattaforma satellitare di sky: di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi sul circuito di Matterley Basin anche in diretta streaming video, tramite la ben nota App Sky Go. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Matterly Basin ci si potrà pure collegare al portale ufficiale della Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS: I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI PER IL GP GRAN BRETAGNA 2019

A considerare lo storico e quindi il Gp della Gran Bretagna occorso a Matterly Basin solo nella precedente stagione del mondiale, vediamo bene che il favorito numero 1 oggi sarebbe Jeffrey Herling. Il pilota olandese allora aveva trovato una grande doppietta e incamerato punti pesanti per quello che sarebbe poi diventato il suo primo titolo iridato in Mxgp. Purtroppo però oggi “the Bullet” non sarà presente al via della gara 1 per difendere l’onore. Herlings infatti, benchè negli ultimi giorni lo abbiamo visto in sella, è ancora formalmente out per infortunio: sarà quindi questa un’occasione ben golosa per Tony Cairoli. L’azzurro infatti dovrà approfittare al massimo dell’assenza del rivale, per incamerare il maggior numero di punti in classifica: una volta che l’olandese sarà di nuovo in griglia di partenza sarà infatti ben complicato inseguirlo, come il siciliano ha ben visto anche nella passata stagione. Ovviamente però non sarà solo Cairoli il protagonista atteso oggi: occhi puntati quindi anche su Romain Fevbre, Tim Gajser e Clemet Desalle



