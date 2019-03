Diretta Olanda Germania/ Streaming video e tv: torna la grande sfida

Olanda Germania, che si gioca alle ore 20:45 di domenica 24 marzo, sarà una delle sfide in programma nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020 nel girone C, nel quale entrambe le nazionali partono come clamorosamente favorite per andare alla fase finale (si qualificano le prime due). Una sfida che ripete quanto si è visto recentemente nella UEFA Nations League, con gli orange che il prossimo giugno giocheranno la semifinale essendo riusciti a prevalere a sorpresa, in un girone decisamente complicato, sulla Francia campione del mondo e proprio sui tedeschi (grazie al 2-2 in rimonta di Gelsenkirchen), costretti a retrocedere nella Lega B della competizione. Momento più difficile degli ultimi 15 anni della Nazionale teutonica, dopo l’eliminazione al primo turno nei Mondiali in Russia. Gli Europei 2020 dovranno essere la prima occasione di riscatto per la Germania, mentre gli olandesi cercheranno anche di imporsi nelle finali della Nations League per staccare anticipatamente il biglietto per Euro 2020.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olanda Germania si potrà seguire in diretta tv in chiaro per tutti collegandosi su Rete 4 sul digitale terrestre. Partita visibile anche in diretta streaming video via internet grazie al sito mediasetplay.mediaset.it.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

Le probabili formazioni del match che si affronteranno presso la Johann Cruijff Arena di Amsterdam. I padroni di casa orange giocheranno con Cilessen in porta e una difesa a quattro con Tete, De Ligt, Van Dijk e Blind schierati da destra a sinistra. De Jong, De Roon e Wijnaldum saranno i titolari nella difesa a tre, mentre nel tridente offensivo i titolari saranno Quincy Promes, Depay e Babel. Risponderà la Germania con Neuer tra i pali, Hummels, Rudiger e Sule nella difesa a tre, Kimmich e Kroos centrali di centrocampo, Kehrer esterno di fascia destra e Schulz esterno di fascia sinistra, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Sané, Werner e Gnabry.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 schierato dal tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, ed il 3-4-3 scelto dal mister della Germania, Low. Nella UEFA Nations League l’Olanda ha costretto la Germania alla retrocessione pareggiando 2-2 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, rimontando con Promes e Van Dijk negli ultimi 5′ i gol di Werner e Sané. Il 13 ottobre 2018 l’Olanda ha vinto 3-0 ad Amsterdam l’ultimo precedente contro i tedeschi, sempre in UEFA Nations League, reti di Van Dijk, Depay e Wijnaldum.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Olanda lievemente favorita per la conquista dei tre punti contro la Germania. Vittoria in casa quotata 2.50 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.60 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 2.85 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.71 e 2.15.



