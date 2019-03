Diretta Paganese Casertana/ Streaming video e tv: il derby campano (Serie C)

Paganese Casertana, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace della sezione Aia di Lugo di Romagna, è il derby campano in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2019, presso lo stadio Marcello Torre di Pagani. Si tratta a dire il vero di un derby che sembra a senso unico questo Paganese Casertana, perché la classifica parla chiaro: 12 punti per i padroni di casa, 40 per gli ospiti. Per di più, la Paganese non ha più nulla da chiedere alla stagione regolare: retrocessione immediata evitata grazie al fallimento del Matera, evitare i playout è impossibile per cui di fatto gli uomini di Fabio De Sanzo stanno pensando agli spareggi finali, mentre in campionato arrivano delusioni come il 4-0 incassato dalla Cavese domenica scorsa. Sette giorni fa pure la Casertana ha perso, sconfitta 3-4 in casa dalla Viterbese, però per gli ospiti la situazione è ben diversa perché si deve lottare per un posto nella zona playoff e naturalmente la partita di oggi è una di quelle in cui prendere tre punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Paganese Casertana; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CASERTANA

Le probabili formazioni per Paganese Casertana ci dicono che i padroni di casa di Fabio De Sanzo potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-1-2: Galli in porta protetto dalla difesa a tre formata da Stendardo, Dellafiore e Piana; a centrocampo un possibile quartetto è formato da Carotenuto, Capace, Gaeta e Navas da destra a sinistra, mentre Della Morte dovrebbe agire come trequartista alle spalle del tandem d’attacco composto da Di Renzo e Parigi. Quanto alla Casertana di Raffaele Esposito, il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-5-2: Pascali, Blondett e Lorenzini nella retroguardia a tre davanti al portiere Adamonis, poi la folta linea mediana a cinque con Meola, De Marco, Romano, Vacca e Sito possibili titolari da destra a sinistra, infine Cigliano e Castaldo che potrebbero formare la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Paganese Casertana: il derby campano vede nettamente favoriti gli ospiti, nonostante si giochi a Pagani. La differenza in classifica è d’altronde nettissima, per di più la Paganese non ha nulla da chiedere al campionato perché sa benissimo che il suo destino sarà deciso ai playout. Per tutti questi motivi, dobbiamo segnalare che le principali agenzie di scommesse sportive non hanno nemmeno proposto le quote su Paganese Casertana.



