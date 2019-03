Diretta Pistoia Reggio Emilia/ Streaming video Rai: le ultime della classe

Pistoia Reggio Emilia chiude la 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaCarrara si gioca alle ore 20:45 di domenica 24 marzo, e si tratta di una sfida diretta e più che delicata per la salvezza. OriOra e Grissin Bon sono arrivate a quella che potrebbe essere considerata la resa dei conti: entrambe infatti sono ultime in classifica con 10 punti, e dunque si giocano la possibilità di evitare la retrocessione. I toscani, reduci dalla sconfitta in overtime contro Sassari, hanno mancato una grande occasione per fare un passo avanti che sarebbe stato importante; la Reggiana invece è crollata nettamente ad Avellino, subendo 32 punti di scarto e confermando le sue difficoltà. Su questa lotta potrebbe largamente influire anche la doppia sfida diretta: è giusto ricordare da questo punto di vista che all’andata era stata la OriOra a imporsi. Ora invece vedremo come andranno le cose nella diretta di Pistoia Reggio Emilia, di cui possiamo analizzare i temi principali aspettandone la palla a due.

La diretta di Pistoia Reggio Emilia è senza ombra di dubbio la più delicata della giornata di Serie A1: entrambe le società speravano di non trovarsi in questa situazione, ma in entrambi i casi a influire è stato l’addio dei due allenatori. Vincenzo Esposito aveva lavorato benissimo a Pistoia, la sua partenza con direzione Sassari – prima delle dimissioni – ha aperto una crepa che nemmeno la bontà del lavoro di Alessandro Ramagli è riuscita per il momento a coprire. Dall’altra parte, che il ciclo di Massimiliano Menetti fosse alla fine era già chiaro lo scorso anno quando i playoff erano stati mancati; quest’anno però l’assenza in panchina del grande condottiero, unita a qualche partenza illustre, ha definitivamente aperto il vaso di Pandora. Così una società che ha giocato due finali scudetto consecutive – arrivando a un possesso dal titolo nella prima occasione – e vinto una EuroChallenge si trova ad un passo dalla retrocessione, e rischia di finire in A2 anche una piazza importante come Pistoia che nelle ultime stagioni è stata una presenza ai playoff, andando per esempio vicina ad eliminare Milano ai tempi di Paolo Moretti. La possibilità che si salvino entrambe è ancora concreta, ma chiaramente bisognerà cominciare ad alzare il ritmo; vedremo intanto quale delle due squadre riuscirà a prendersi la vittoria oggi, agganciando magari Torino in classifica.



