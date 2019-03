Diretta Potenza Bisceglie/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie C)

Potenza Bisceglie, diretta dall’arbitro Ilario Guida della sezione Aia di Salerno, si gioca alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2019, presso lo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Presentando Potenza Bisceglie, notiamo per prima cosa che i padroni di casa sono reduci dalla partita di recupero giocata mercoledì contro la Sicula Leonzio e terminata con un pirotecnico pareggio per 2-2. Resta un po’ di amaro in bocca ai lucani, che sono stati raggiunti nei minuti di recupero: la classifica parla comunque di 43 punti per il Potenza, che è dunque saldamente in zona playoff e oggi potrebbe consolidare ulteriormente questa posizione. Quanto al Bisceglie, ricordiamo invece che i pugliesi domenica scorsa hanno pareggiato per 0-0 contro il Siracusa e che hanno 28 punti in classifica, di conseguenza i nerazzurri sono tra le squadre che lottano per raggiungere la salvezza diretta già al termine della stagione regolare, senza dover passare dalla scomoda insidia dei playout, in cui ci si deve giocare un intero campionato in soli 180 minuti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Potenza Bisceglie; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA BISCEGLIE

Le probabili formazioni per Potenza Bisceglie che cosa ci offrono? Cominciamo dai padroni di casa e osserviamo che Giuseppe Raffaele potrebbe proporre un 3-5-2 di partenza con Breza fra i pali e davanti a lui Sales, Giosa ed Emerson come difensori. Proseguendo con la folta mediana a cinque, ipotizziamo da destra a sinistra Guaita, Matera, Piccinini, Dettori e Sepe, infine Franca e Genchi dovrebbero essere ancora una volta i due attaccanti di riferimento. Quanto al Bisceglie, mister Rodolfo Vanoli potrebbe proporre come modulo di partenza uno speculare 3-5-2 con Cerofolini in porta e davanti a lui i tre difensori Mastrilli, Longo e Markic; a centrocampo Triarico, Bangu, Parlati, Risolo e Giron da destra a sinistra, infine Cuppone e Starita che sono i candidati a comporre il tandem d’attacco titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Potenza Bisceglie, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Ecco dunque che i padroni di casa risultano essere nettamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,55. Si sale fino a quota 3,50 con il segno X e di conseguenza in caso di pareggio, infine un colpaccio del Bisceglie varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA